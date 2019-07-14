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Defne, köylülerin kazanç kapısı oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2019 10:02 | Son Güncelleme

 MERSİN'in Silifke ilçesine bağlı orman köylerinde yaşayanlar defnenin sadece yaprağını değil tohumundan elde ettiği yağı da sabun olarak değerlendiriyor.

Defne, köylülerin kazanç kapısı oldu

Atike CEYLAN KAÇAR/SİLİFKE (Mersin), (DHA)- MERSİN'in Silifke ilçesine bağlı orman köylerinde yaşayanlar defnenin sadece yaprağını değil tohumundan elde ettiği yağı da sabun olarak değerlendiriyor. Oldukça zorlu bir emeğin ardından yağa dönüşen defne, sabun olarak alıcısıyla buluşması nedeniyle köylüler 'yeşil altın' olarak tanınıyor.
Silifke ilçesine bağlı orman köylerinde yaşayanlar defnenin sadece yaprağından değil tohumundan elde ettiği yağdan da faydalanıyor. Oldukça zorlu bir emeğin ardından yağa dönüşen defne, sabun olarak alıcısıyla buluşması nedeni ile köylüler 'yeşil altın' olarak anıyor.
ÇOĞU AVRUPA'YA SATILIYOR
Defnenin yaprağını toplayıp yaş ve kuru olarak sattıklarını, daha sora ise tohumlarından yağ çıkartıp gelire çevirdiklerini belirten Ovacık Mahallesi Muhtarı Erol Kaya, şunları söyledi:
"Biz sadece kendi mahallemizde değil, çevre köylülerimizle birlikte dağda kendiliğinden yetişen ya da arazilerimizde yeşeren defne ağaçlarının tohumu topluyoruz. Yılına göre defneden elde ettiğimiz verim değişiyor. Büyük zahmetlerle topladığımız tohumları temizleyip, kazanlarda haşlıyor, ayağımıza giydiğimiz çizmelerle eziyoruz. Ardından yağının tam olarak yüzüne çıkması için kaynatıyoruz. Kaynadıktan sonra dinlendirdiğimiz ve soğumaya bıraktığımız suyun üzerine çıkan yağı alıyoruz. Bu yağları isteğe göre doğrudan satıyoruz ya da sabuna dönüştürüp satıyoruz. Defneden ürettiğimiz yaklaşık 200 kilo sabunun çoğu Avrupa'ya gidiyor. Kalanı ise eş, dost ve yakın mahallelerde yaşayan vatandaşlar tarafından satın alınıyor. İzmir ve Hatay kentlerinden fazlaca talep oluyor."
Kaya, 40 kilo defne tohumundan 4 kilo yağ elde edildiğini sözlerine ekledi.

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Defne, köylülerin kazanç kapısı olduDefne, köylülerin kazanç kapısı olduDefne, köylülerin kazanç kapısı olduDefne, köylülerin kazanç kapısı oldu

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