MAGAZİN

Defne Samyeli Cem Yılmaz'ı terletti: Bu soruyu evde de sorabilirdin!

MAGAZİN HABERLERİ  | 11.10.2018 09:25 | Son Güncelleme

Cem Yılmaz’ın son filmi “Arif V 216”nın kamera arkası görüntülerinden oluşan “Arif V 216, Yapmışlar Ama Nasıl?” belgeseli için Vodafone Red sponsorluğunda özel bir gece düzenlendi.

Gecede belgeselden özet görüntüler gösterildi. Belgeselin fragmanı izlendikten sonra soru cevap bölümüne geçildi.

Cem Yılmaz Ünlüler Arif V 216 belgeselinin galasında buluştu

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Konuklar arasında yer alan Defne Samyeli de sevgilisi Cem Yılmaz’a soru sordu.
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Samyeli’nin “Filmi izlemek bir yana, filmle kurduğunuz bağa sizin açınızdan tanıklık etmek belgeseli izlerken nasıl bir duygu?” sorusuna komedyen esprili bir yanıt verdi:
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“Filmin kamera arkasında izlerken bir gurur geliyor insana. Biz işimizi yaparken üçüncü göz olamıyoruz. Birisi dışarıdan bize bunu gösterince kendimizi eleştirebiliyoruz. Bu soru evde de sorulabilirdi. Toplumun içinde bu kadar zor soru olmuyor ama. Hiç torpil yok. En zor soruyu seçiyor.”
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Defne Samyeli
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Özkan Uğur - Ozan Güven - Engin Aksoy - Cem Yılmaz - Zafer Algöz
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Cem Yılmaz defne samyeli Arif V 216, Yapmışlar Ama Nasıl

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