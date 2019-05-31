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Defne Samyeli Cem Yılmaz'ın ailesiyle birlikte...

MAGAZİN HABERLERİ  | 31.05.2019 13:50 | Son Güncelleme

Komedyen Cem Yılmaz, aşk yaşadığı eski sunucu Defne Samyeli ile birlikte İzmir’de ağabeyi Can Yılmaz ve Zafer Algöz’ün sahnelediği gösteriyi izledi. Cem Yılmaz'ın anne ve babasının da katıldığı gecede aile saadeti yaşandı.

Defne Samyeli Cem Yılmaz'ın ailesiyle birlikte...

Cem Yılmaz’ın annesi Sebahat Yılmaz ve babası Arif Yılmaz da çifte eşlik ederken, Samyeli ilk kez Yılmaz’ın anne ve babasıyla birlikte görüntülendi.

Oyuncu Zafer Algöz ve Can Yılmaz, yaşadıkları komik anekdotları paylaştıkları ’Burda olan burda kalır’ adlı gösteriyi, dün Karşıyaka Suat Taşer Tiyatrosu’nda sahneledi. Komedyen Cem Yılmaz, aşk yaşadığı eski sunucu Defne Samyeli ile birlikte, ağabeyi ve yakın dostunun oyunu izlemeye geldi.

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Ünlü çifte, Cem Yılmaz’ın annesi Sebahat Yılmaz ve babası Arif Yılmaz da eşlik etti. Böylelikle ilk kez Defne Samyeli, Yılmaz’ın annesi ve babasıyla görüntü vermiş oldu.Yılmaz Ailesi ve Defne Samyeli, salona lüks bir minibüsle geldi. Kulis kapısından giren Cem Yılmaz ve Defne Samyeli çiftini salonda gören vatandaşlar başta şaşkınlık yaşadı, ardından alkışladı. Çift de salondakileri selamladı. Ardından Yılmaz Ailesi ve Samyeli, ön sıraya geçerek oturdu ve oyunu izledi.

Oyunu izlemeye gelenler arasında Uğur Yücel de vardı. Oyun sonunda Can Yılmaz ve Zafer Algöz, Uğur Yücel ve Cem Yılmaz’ı, "Bizim gibi gençlerin önünü açan ustalar gelsin" sözleriyle anons edip sahneye çağırdı. Cem Yılmaz ve Can Yücel, sahneye çıkarak seyircileri selamladı.

(DHA)


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