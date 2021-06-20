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Defne Samyeli çok yiyip nasıl zayıf kalıyor? İşte sırrı

20.06.2021 09:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Defne Samyeli'nin bikinili pozları çok konuşulmuştu. Samyeli, önceki akşam Etiler’de bir restoranda görüntülendi. Yemek yemeyi çok sevdiğini söyleyen Samyeli spora daha çok yemek yemek için başladığını da itiraf etti.

Defne Samyeli çok yiyip nasıl zayıf kalıyor? İşte sırrı

Yıllara meydan okuyan güzelliğiyle adından sıkça söz ettiren Defne Samyeli, önceki akşam Etiler’de objektiflere takıldı. Mekan çıkışında keyifli olduğu görülen Samyeli, basın mensuplarıyla sohbet etti. Fit haliyle genç kızlara taş çıkartan, 49 yaşına girecek olan sunucu, yemek yemeği çok sevdiğini söyledi.

"BEN ÇOK İŞTAHLIYIM"

Ünlü sunucu, “ Canım istediği her şeyi yiyorum. Benim için denge önemli. Kalorili şeyler yiyorum kendimle savaşmıyorum ama mutlaka sonra spor yapıyorum. Ben çok iştahlıyım, yemek yemek için ülkemin bazı şehirlerine günü birlik giderim. Yemek benim için çok önemli. Ben spora daha çok yemek yemek için başladım” dedi.

Muhabirlerin, “Hayatınızda bir var mı?” sorusuna Samyeli, “Hiç yalnız değilim ki! Benim ailem var kızlarım var şimdi evde kocaman bir köpeğimiz var” cevabını vererek, kalbini aşka kapatmadığını belirtti. Samyeli, “Gönül ferman dinlemiyor onun önünde hiçbir şey durmuyor. Kalbimi aşka kapatmadım” açıklamasını yaptı. (Magazinburada)

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Anahtar Kelimeler:
bikini Defne Samyeli
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