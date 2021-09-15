Defne Samyeli: Covid-19 gitti!

Eski spiker ve Türkiye güzeli Defne Samyeli'nin koronavirüs testi pozitif çıkmıştı. Haberi Instagram'dan duyuran ve aynı ortamda bulunduğu kişileri test yaptırmaları konusunda uyaran Samyeli, virüsü yendi.

"KARANTİNAM BİTTİ"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Samyeli, "Covid gitti, karantinam bitti. Benimle ilgilenen tüm sevdiklerime teşekkür ederim. Çok özel bir buluşmayla ilk misafirimi ağırladım. Aileen bizimle çalışmaya geldiğinde Deren 5 yaşındaydı. Tam 14 yıl çocuklarıma ikinci bir anne, bana kardeş oldu. Ne zamandır görmüyordum, anılar canlandı, gözler doldu. Sevgi ne güzel şey. Canım Aileen" ifadelerini kullandı.

