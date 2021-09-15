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Defne Samyeli: Covid-19 gitti!

15.09.2021 17:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalandığını duyuran Defne Samyeli, hastalığı atlattı. Samyeli, güzel haberi takipçileriyle paylaştı.

Defne Samyeli: Covid-19 gitti!

Eski spiker ve Türkiye güzeli Defne Samyeli'nin koronavirüs testi pozitif çıkmıştı. Haberi Instagram'dan duyuran ve aynı ortamda bulunduğu kişileri test yaptırmaları konusunda uyaran Samyeli, virüsü yendi.

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"KARANTİNAM BİTTİ"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Samyeli, "Covid gitti, karantinam bitti. Benimle ilgilenen tüm sevdiklerime teşekkür ederim. Çok özel bir buluşmayla ilk misafirimi ağırladım. Aileen bizimle çalışmaya geldiğinde Deren 5 yaşındaydı. Tam 14 yıl çocuklarıma ikinci bir anne, bana kardeş oldu. Ne zamandır görmüyordum, anılar canlandı, gözler doldu. Sevgi ne güzel şey. Canım Aileen" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Defne Samyeli
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