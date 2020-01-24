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  4. Defne Samyeli'de estetik var mı? İşte Defne Samyeli'nin değişimi...

Defne Samyeli'de estetik var mı? İşte Defne Samyeli'nin değişimi...

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.01.2020 09:24 | Son Güncelleme

Yaşıyla gündeme gelen Defne Samyeli 'estetik yaptırmadım' dedi. Samyeli'nin eski hali ve şimdiki hali sosyal medyada gündem oldu! İddialara göre Samyeli'nin suratında bazı 'dokunuşlar' var. İşte Samyeli'nin değişimi...

Defne Samyeli yaptığı estetik açıklamasıyla gündem oldu. Estetik açıklamasından sonra herkes "Defne Samyeli kaç yaşında" diye merak etti. 47 yaşında olan Samyeli estetik açıklamasında "

"Hiçbir küçük dokunuş... Hiç, hiçbir şey yok. İsteyen inansın, isteyen inanmasın... Olsa söyleyeyim. Çünkü biri yaptıracaksa, o kişi benim. 30 yıldır bu sektördeyim. Herkes, her türlü, her dokunuşu yaptırıyor. Yüz yogası çalıştım senelerce... Ben bu işleri geçmişte bir yaptım, şimdi uğraşmak zorunda kalmıyorum" diye konuştu.

Defne Samyeli Eser Yenenler Show'a konuk oldu! Defne Samyeli kaç yaşında ve nereli?Defne Samyeli Eser Yenenler Show'a konuk oldu! Defne Samyeli kaç yaşında ve nereli?

Ancak Samyeli'nin bu açıklaması gündemde tartışma yarattı. İddialara göre boyu kadar iki kızı olan Samyeli kızlarının büyümesinden sonra adeta onlarla yarışır hale geldi.

İddia o ki; Samyeli önce göğüslerine silikon taktırdı. Ardından alın ve göz çevresine botoks, elmacık kemiklerine dolgu yaptırdı. Sonra da yay gibi olan kaşlarının şeklini değiştirdi. Ve de İstanbullu Gelin dizisinde yüzünü gerdirmesiyle dikkat çekti. İşte günden güne değişimi...

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