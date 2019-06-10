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Defne Samyeli'den Cem Yılmaz'a: Güneşten de parlak

MAGAZİN HABERLERİ  | 10.06.2019 15:24 | Son Güncelleme

Bir süredir ilişki yaşayan Defne Samyeli ve Cem Yılmaz zaman zaman sosyal medyada paylaştıkları fotoğraf altı yorumlarıyla gündeme geliyor. İki aşığın yazışmalarına takipçilerinden beğeni yağıyor.

Defne Samyeli'den Cem Yılmaz'a: Güneşten de parlak

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve zaman zaman yaptığı paylaşımlarla haber olan Cem Yılmaz, sevgilisi Defne Samyeli ile yaptığı yazışmalarla da dikkat çekiyor.

Defne Samyeli’nin, fotoğraflarına yaptığı yorumları önemseyen ve genelde bu yorumları yanıtsız bırakmayan Cem Yılmaz, yaptığı son paylaşımda yine benzer bir durum yaşadı.

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Hesabından, ‘Enişte tatilde’ notuyla bir gün batımı karesi paylaşan Yılmaz, sevgilisi Defne Samyeli’den ‘Güneşten de parlak’ şeklinde bir yorum aldı.

Bu yorumu yanıtsız bırakmayan Cem Yılmaz, Samyeli’nin satırlarının hemen altına ‘Efendim biz gelen ışığı yansıtıyoruz rica ederim’ yazdı.

Cem Yılmaz ve sevgilisi Defne Samyeli’nin bu keyifli ve esprili yorumları takipçileri tarafından da beğeni kazandı.

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defne samyeli Defne Samyeli Cem Yılmaz

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