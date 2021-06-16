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Defne Samyeli’den çok konuşulacak bikinili pozlar

16.06.2021 14:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Her paylaşımıyla olay yaratan Defne Samyeli, tatil sezonunu açtığını birbirinden iddialı pozlarıyla duyurdu. 15 gün sonra 49 yaşına girecek olan Defne Samyeli’nin düzgün fiziği hayranlarından tam puan aldı.

Defne Samyeli, tatil sezonunu Antalya’da açtı. Eski spiker şimdilerde ise şarkıcı ve oyuncu kimliğiyle ön plana çıkan Defne Samyeli, 2 farklı bikiniyle verdiği pozlar sosyal medyanın gündemine oturdu.

"KİM DER 48 YAŞINDA"

Rol aldığı dizinin final yapmasının ardından Miami’ye giden Defne Samyeli, Türkiye’ye döner dönmez soluğu Antalya’da aldı. İki çocuk annesi Defne Samyeli, fotoğraflarını “Denizde...” ve “Kumda...” notuyla paylaştı.

Fit vücuduyla dikkat çeken Defne Samyeli'yi görenler 'Kim der 48 yaşında' yorumunda bulundu.

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Defne Samyeli Instagram
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