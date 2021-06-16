Defne Samyeli’den çok konuşulacak bikinili pozlar

Defne Samyeli, tatil sezonunu Antalya’da açtı. Eski spiker şimdilerde ise şarkıcı ve oyuncu kimliğiyle ön plana çıkan Defne Samyeli, 2 farklı bikiniyle verdiği pozlar sosyal medyanın gündemine oturdu.
Rol aldığı dizinin final yapmasının ardından Miami’ye giden Defne Samyeli, Türkiye’ye döner dönmez soluğu Antalya’da aldı. İki çocuk annesi Defne Samyeli, fotoğraflarını “Denizde...” ve “Kumda...” notuyla paylaştı.
Fit vücuduyla dikkat çeken Defne Samyeli'yi görenler 'Kim der 48 yaşında' yorumunda bulundu.
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