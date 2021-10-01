Defne Samyeli'den korkutan açıklamalar: "Çok zor günler geçirdim"

Geçtiğimiz dönemlerde ünlü komedyen Cem Yılmaz ile birliktelik de yaşamış olan 49 yaşındaki başarılı oyuncu ve sunucu Defne Samyeli, önceki gün sahne almış olduğu Kuruçeşme'de sevenlerini korkutan açıklamalar yaptı.

DEFNE SAMYELİ: ATEŞLER İÇİNDE KALDIM

Ünlü şarkıcı, sunucu ve oyuncu Defne Samyeli, önceki akşam Sorriso Kuruçeşme’de sahne aldı.

Koronayı ve zor dönemleri atlatmış olan Samyeli, sahne öncesi soruları yanıtladı.

Ünlü oyuncu ve şarkıcı, hastalık sürecini anlattı: “Zor günler geçirdim. Ateşler içinde kaldım ama şimdi iyiyim. Sahneleri özlemiştim...” şeklinde konuştu.

Defne Samyeli’yi dinleyenler arasında pek çok ünlü isim de vardı.



