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Defne Samyeli'den sürpriz hamle! Onay çıktı...

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.06.2020 15:02 | Son Güncelleme

Sunucu Defne Samyeli, işletmeci Baran Tınaz ile sürpriz bir aşka yelken açan büyük kızı Deren Talu'ya destek verdi. İşte o paylaşım...

Sosyal medya paylaşımları ile adından sıkça söz ettiren Deren Talu, geçtiğimiz hafta aşk haberiyle magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Baran Tınaz, Instagram hesabının hikaye bölümünden 23 yaşındaki güzel ile fotoğrafını yayınlamıştı.

İşletmeci Baran Tınaz'ın paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem olmuştu.

Defne Samyeli ise önceki gün büyük kızı Deren'in sevgilisinin işlettiği mekanın terasında poz verdi.

Ünlü sunucunun paylaştığı kare, "Anneden aşk onayı" yorumlarına neden oldu.

Bu gönderiyi Instagram'da gör

Her mekanda kedim vardir;))

Defne Samyeli (@defnesamyeli)'in paylaştığı bir gönderi ()


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