Defne Samyeli'den sürpriz hamle! Onay çıktı...

Sosyal medya paylaşımları ile adından sıkça söz ettiren Deren Talu, geçtiğimiz hafta aşk haberiyle magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.
Baran Tınaz, Instagram hesabının hikaye bölümünden 23 yaşındaki güzel ile fotoğrafını yayınlamıştı.
İşletmeci Baran Tınaz'ın paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem olmuştu.
Defne Samyeli ise önceki gün büyük kızı Deren'in sevgilisinin işlettiği mekanın terasında poz verdi.
Ünlü sunucunun paylaştığı kare, "Anneden aşk onayı" yorumlarına neden oldu.
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