MAGAZİN

Defne Samyeli'den takipçilerini büyüleyen paylaşım

MAGAZİN HABERLERİ  | 30.09.2018 21:37 | Son Güncelleme

Cem Yılmaz ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen Defne Samyeli son paylaşımıyla hayranlarını büyüledi. Defne Samyeli, bir dergi için çektirdiği fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

Defne Samyeli'den takipçilerini büyüleyen paylaşım

Cem Yılmaz ile aşkları dolu dizgin devam eden Defne Samyeli, bir dergi için çektirdiği fotoğrafını paylaştı. Fiziğiyle adeta genç kızlara taş çıkartan Samyeli'nin bir takipçisi paylaşıma, "20 yaşındayım böyle fiziğim yok." yorumunu yaptı.

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"20 YAŞINDAYIM BÖYLE FİZİĞİM YOK"
Fiziğiyle adeta şov yapan ünlü sunucu Defne Samyeli, paylaşımıyla takipçileri tarafından yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu. Samyeli'nin paylaşımına yorum yapan bir takipçisi "Cem Yılmaz gerçekten çok şanslı." dedi.

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defne samyeli Cem Yılmaz

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