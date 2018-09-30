Defne Samyeli'den takipçilerini büyüleyen paylaşım

Cem Yılmaz ile aşkları dolu dizgin devam eden Defne Samyeli, bir dergi için çektirdiği fotoğrafını paylaştı. Fiziğiyle adeta genç kızlara taş çıkartan Samyeli'nin bir takipçisi paylaşıma, "20 yaşındayım böyle fiziğim yok." yorumunu yaptı.

"20 YAŞINDAYIM BÖYLE FİZİĞİM YOK"

Fiziğiyle adeta şov yapan ünlü sunucu Defne Samyeli, paylaşımıyla takipçileri tarafından yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu. Samyeli'nin paylaşımına yorum yapan bir takipçisi "Cem Yılmaz gerçekten çok şanslı." dedi.

