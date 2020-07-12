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Defne Samyeli derin göğüs dekolteli pozuyla sosyal medyayı salladı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2020 20:47 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz günlerde 48'inci yaş gününü kutlayan Defne Samyeli, sosyal medya hesabından paylaştığı derin göğüs dekolteli pozuyla ağızları açık bıraktı. Ünlü sunucunun cesur paylaşımına beğeni yağdı.

Defne Samyeli derin göğüs dekolteli pozuyla sosyal medyayı salladı!

Son günlerin çok konuşulan ismi Defne Samyeli, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla gündeme oturdu.

Geçtiğimiz hafta 48 yaşına giren ünlü sunucu siyah derin göğüs dekolteli elbisesiyle çekildiği pozunu sosyal medya hesabından paylaştı.

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Samyeli'nin cesur paylaşımına kısa sürede sevenlerinden beğeni ve yorum yağdı. Ünlü sunucu güzelliği ve zarafetiyle takipçilerini adeta büyüledi.

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Karantina dönemi boyunca evde olan ve sürede yediklerine dikkat ederek formunu koruduğunu geçtiğimiz günlerde yayınladığı fotoğrafla gözler önüne sermişti.

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