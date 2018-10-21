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Defne Samyeli: Evlilik olursa duyarsınız

MAGAZİN HABERLERİ  | 21.10.2018 15:11 | Son Güncelleme

Cem Yılmaz ile evlenecekleri konuşulan Defne Samyeli bu konu hakkında konuşmamaya kararlı! Samyeli sorulan sorulara bakın ne yanıt verdi!

Defne Samyeli: Evlilik olursa duyarsınız

Sunucu Defne Samyeli, önceki akşam yakın dostlarıyla birlikte Levent’teki bir mekanda buluştu.

Geç saatlere kadar dostlarıyla hasret gideren Defne Samyeli, mekan çıkışı sorulardan kaçabilmek için hızla kapıda bekleyen aracına doğru yöneldi.

Cem Yılmaz ile evlilik haberleri çıkan Samyeli, bunun hatırlatılması üzerine "Özel hayatımla ilgili konuşmuyorum. Evlilik olursa zaten duyarsınız" dedi. Samyeli, kızları Derin ve Deren Talu ili ilgili soruları ise yanıtsız bırakarak oradan uzaklaştı.

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