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Defne Samyeli geceyi Cem Yılmaz'ın evinde geçirdi!

MAGAZİN HABERLERİ  | 03.05.2018 09:35 | Son Güncelleme

Defne Samyeli, önceki gece adının bir süredir aşk haberlerine karıştığı Cem Yılmaz’ın evindeydi.

Defne Samyeli, kapıdaki haberciler yüzünden dışarı çıkamayınca geceyi ünlü komedyenin evinde geçirdi.

Defne Samyeli evden böyle ayrıldı! 'Vallahi komik oluyorsunuz'

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Yemekler dışarıdan geldi

Yemekler dışarıdan geldi
Haklarında gizlice görüştüklerine dair haberler çıkan Cem Yılmaz ve Defne Samyeli, önceki gün ünlü komedyenin Levent’teki evinde buluştu. Akşam yemeğinde ikiliye Ozan Güven ve bir kadın arkadaşı da katıldı. Geç saatlerde dışarıdan yemek siparişi verildi, Güven ve arkadaşı yemeğin ardından evden ayrıldı.
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Aracı otoparka alındı

Aracı otoparka alındı
Ancak bu ziyaretten haberdar olup evin önüne gelen gazeteciler yüzünden Samyeli dışarı çıkamadı ve geceyi ünlü komedyenin evinde geçirdi.
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Bu arada görevliler onun otomobilini otoparka alıp Yılmaz’ın cipini sokağa çekti. Cem Yılmaz’ın görevlilere “Dikkat edin, görüntü alınmasını istemiyorum” talimatı verdiği öğrenildi.
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Yarın da Ozan gelecek Cem Yılmaz, dün sabah evinden çıkarken “Defne Hanım’ın otomobili sizin otoparkta duruyor” diyen muhabire esprili bir karşılık verdi: “Evet bizim evde Mercedes servisi var, arada arkadaşlarımız arabalarını getirip bırakıyor. Yarın da Ozan (Güven) Mini Cooper’ını bırakacak tamire!”
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Evden böyle çıktıDefne Samyeli, Cem Yılmaz’dan yaklaşık iki saat sonra evden çıktı. Sunucu, “Cem Bey’le beraber misiniz?” sorusuna “Vallahi komik oluyorsunuz” diye karşılık verdi. Gergin görünen ve aracını evin otoparkından çıkarmakta zorlanan Samyeli, o sırada arkasında park halinde duran otomobile çarptı.
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Benim evde Mercedes servisi varCem Yılmaz, dün öğlene doğru evinden tek başına çıktı. Ünlü komedyen, sorular üzerine “Evet bizim evde Mercedes servisi var, arada arkadaşlarımız arabalarını getirip bırakıyor” dedi.
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