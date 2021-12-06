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Defne Samyeli havuzda, kızları Altın Kelebek'te

06.12.2021 10:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

49 yaşındaki ünlü sunucu ve şarkıcı Defne Samyeli bir süredir yurt dışında tatil yapıyor. Altın Kelebek için dönmeyen Samyeli'nin kızları Derin ve Deren annelerinin yerine kırmızı halıdaydı. Samyeli ise o sırada havuz keyfi yaptığı anları paylaştı.

Defne Samyeli havuzda, kızları Altın Kelebek'te

Güzelliği ve pozlarıyla dikkat çeken oyuncu ve şarkıcı Defne Samyeli, her zaman dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Son dönemde yurt dışında stres atan ve tatil yapan Samyeli Altın Kelebek için de dönüş yapmadı.

Tatiline devam eden Defne Samyeli'nin yerine kızları kırmızı halıda boy gösterdi.

Ekran Alıntısı

Defne Samyeli ise o saatlerde havuz kenarındaydı. Akşam saatlerinde bile havuz kenarında vakit geçiren ünlü isim siyah bikinisiyle pozlarını peş peşe paylaştı.

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Oyunculuk kariyeri hakkında ise Samyeli, "Ekranda kendimi izlerken sahnem için bir saat beklemek istemiyorum. Çok emek veriyorsun. Çok asli bir parça olmadığı sürece televizyonda rol almak istemiyorum" şeklinde konuşmuştu.


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Defne Samyeli Altın Kelebek Ödülleri
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