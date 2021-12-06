Defne Samyeli havuzda, kızları Altın Kelebek'te

Güzelliği ve pozlarıyla dikkat çeken oyuncu ve şarkıcı Defne Samyeli, her zaman dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Son dönemde yurt dışında stres atan ve tatil yapan Samyeli Altın Kelebek için de dönüş yapmadı.

Tatiline devam eden Defne Samyeli'nin yerine kızları kırmızı halıda boy gösterdi.

Defne Samyeli ise o saatlerde havuz kenarındaydı. Akşam saatlerinde bile havuz kenarında vakit geçiren ünlü isim siyah bikinisiyle pozlarını peş peşe paylaştı.

Oyunculuk kariyeri hakkında ise Samyeli, "Ekranda kendimi izlerken sahnem için bir saat beklemek istemiyorum. Çok emek veriyorsun. Çok asli bir parça olmadığı sürece televizyonda rol almak istemiyorum" şeklinde konuşmuştu.



