Defne Samyeli ile sevgili olan Cem Yılmaz'dan Deren Talu'ya jest

Cem Yılmaz, 4 milyon 944 bin 779 kişilik seyircisiyle en çok izlenen filmi, ‘Arif V 216’dan sonra yeni senaryo çalışmalarına başladı.

Komedyenin, daha yazım aşamasında olmasına rağmen projesinde, yeni sevgilisi Defne Samyeli’nin kızı Deren Talu’ya rol verdiği iddia edildi.

DEREN'İN İLK SİNEMA DENEYİMİ

Geçen sene Los Angeles’taki UCI Irvine’de oyunculuk dersleri aldıktan sonra, Türkiye’ye dönen 21 yaşındaki Deren Talu, ilk sinema filmi deneyimini yaşayacak.

Senaryoyu bitirmek için sık sık Bodrum’a giden Cem Yılmaz’ın ise Deren Talu dışında oyuncu arayışında olduğu öğrenildi.

Aşk yaşadıkları konuşulan Cem Yılmaz ve Defne Samyeli, geçtiğimiz hafta komedyenin evinden çıkarken görüntülenmişti.

