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Defne Samyeli ile sevgili olan Cem Yılmaz'dan Deren Talu'ya jest

MAGAZİN HABERLERİ  | 08.05.2018 09:26 | Son Güncelleme

Cem Yılmaz, üzerinde çalıştığı yeni filminde sevgilisi Defne Samyeli’nin kızı Deren Talu’ya rol verdi. 21 yaşındaki Deren Talu, ilk kez sinema filmi için kamera karşısına geçecek

Defne Samyeli ile sevgili olan Cem Yılmaz'dan Deren Talu'ya jest

Cem Yılmaz, 4 milyon 944 bin 779 kişilik seyircisiyle en çok izlenen filmi, ‘Arif V 216’dan sonra yeni senaryo çalışmalarına başladı.

Komedyenin, daha yazım aşamasında olmasına rağmen projesinde, yeni sevgilisi Defne Samyeli’nin kızı Deren Talu’ya rol verdiği iddia edildi.

DEREN'İN İLK SİNEMA DENEYİMİ

Geçen sene Los Angeles’taki UCI Irvine’de oyunculuk dersleri aldıktan sonra, Türkiye’ye dönen 21 yaşındaki Deren Talu, ilk sinema filmi deneyimini yaşayacak.

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Senaryoyu bitirmek için sık sık Bodrum’a giden Cem Yılmaz’ın ise Deren Talu dışında oyuncu arayışında olduğu öğrenildi.

Aşk yaşadıkları konuşulan Cem Yılmaz ve Defne Samyeli, geçtiğimiz hafta komedyenin evinden çıkarken görüntülenmişti.

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Deren Talu Cem Yılmaz defne samyeli

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