MAGAZİN

Defne Samyeli, kızlarına cesaret veriyor

MAGAZİN HABERLERİ  | 27.03.2018 09:45 | Son Güncelleme

Kızları ile aynı projede olmak isteyen eski sunucu ve oyuncu Defne Samyeli, yapımcılara çağrıda bulundu.

Seksi dansıyla gündeme gelen Defne Samyeli, hem dansı hakkında hem de projeleri hakkında konuştu

"Kızlarımla bir projede olmayı çok isterim"

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Sunucu, oyuncu ve şarkıcı Defne Samyeli geçen hafta bir kozmetik markasının ödül gecesinde hem şarkı söylemiş, hem de dans etmişti.
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46 yaşındaki Samyeli’nin şovu konuşulmaya devam ediyor.
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Dansıyla ilgili konuşan Samyeli, “Dansımın bu kadar beğenilmesini beklemiyordum. Ölene kadar sahnede olmak istiyorum. Beste yapıyorum. Hedefim; Harbiye Açık Hava'da konser vermek” dedi.
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Defne Samyeli kızları Deren ve Derin Talu'ya dair de şunları söyledi: “Kızlarımla bir projede olmayı çok isterim. Onlara her türlü imkanı sağlıyorum!”
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