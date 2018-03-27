Defne Samyeli, kızlarına cesaret veriyor

Seksi dansıyla gündeme gelen Defne Samyeli, hem dansı hakkında hem de projeleri hakkında konuştu
"Kızlarımla bir projede olmayı çok isterim"
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Sunucu, oyuncu ve şarkıcı Defne Samyeli geçen hafta bir kozmetik markasının ödül gecesinde hem şarkı söylemiş, hem de dans etmişti.
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46 yaşındaki Samyeli’nin şovu konuşulmaya devam ediyor.
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Dansıyla ilgili konuşan Samyeli, “Dansımın bu kadar beğenilmesini beklemiyordum. Ölene kadar sahnede olmak istiyorum. Beste yapıyorum. Hedefim; Harbiye Açık Hava'da konser vermek” dedi.
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Defne Samyeli kızları Deren ve Derin Talu'ya dair de şunları söyledi: “Kızlarımla bir projede olmayı çok isterim. Onlara her türlü imkanı sağlıyorum!”
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