Defne Samyeli, kızlarına cesaret veriyor

Seksi dansıyla gündeme gelen Defne Samyeli, hem dansı hakkında hem de projeleri hakkında konuştu

"Kızlarımla bir projede olmayı çok isterim"

1 / 10 Sunucu, oyuncu ve şarkıcı Defne Samyeli geçen hafta bir kozmetik markasının ödül gecesinde hem şarkı söylemiş, hem de dans etmişti.

2 / 10 46 yaşındaki Samyeli’nin şovu konuşulmaya devam ediyor.

3 / 10 Dansıyla ilgili konuşan Samyeli, “Dansımın bu kadar beğenilmesini beklemiyordum. Ölene kadar sahnede olmak istiyorum. Beste yapıyorum. Hedefim; Harbiye Açık Hava'da konser vermek” dedi.

4 / 10 Defne Samyeli kızları Deren ve Derin Talu'ya dair de şunları söyledi: “Kızlarımla bir projede olmayı çok isterim. Onlara her türlü imkanı sağlıyorum!”

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