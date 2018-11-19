Defne Samyeli konuşmama kararı aldı

Komedyen Cem Yılmaz'la yaklaşık bir senedir aşk yaşayan sunucu ve şarkıcı Defne Samyeli, önceki gece Cihangir'deydi.

Bir mekanda arkadaşlarıyla buluşan Defne Samyeli, çıkışta otoparktan arabasını alırken görüntülendi. Geçtiğimiz hafta sahne aldığı mekanda sevgilisi Cem Yılmaz’ın sahnede davul çalmasıyla ilgili sorulara Samyeli, “Ne güzel” cevabını verdi.

"Cem Yılmaz’la olan ilişkinizde evlilik düşünüyor musunuz?” sorusu üzerine güzel sunucu ve şarkıcı, “Özel hayatımla ilgili konuşmuyorum” diyerek, arabasına binip evinin yolunu tuttu. (HT Magazin)



