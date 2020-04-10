Defne Samyeli makyajsız haliyle olay oldu

Cem Yılmaz ile yaşadığı ilişkinin ardından gündemde sık sık yer alan Defne Samyeli karantina günlerini evde geçiriyor. Sık sık sosyal medyadan paylaşım yapan Samyeli son olarak makyajsız halini paylaştı.

Samyeli pozuna "Atalet ve rehavet günleri" yorumunu bıraktı.

Her fırsatta estetiksiz olduğunu söyleyen Samyeli'nin makyajsız hali şaşırttı. Samyeli estetikle ilgili açıklamalarında "Hiçbir küçük dokunuş... Hiç, hiçbir şey yok. İsteyen inansın, isteyen inanmasın... Olsa söyleyeyim.Yüz yogası çalıştım senelerce... Ben bu işleri geçmişte bir yaptım, şimdi uğraşmak zorunda kalmıyorum" demişti.

Samyeli'nin makyajsız halini takipçilerinin bazıları beğenirken bazıları ise beğenmedi.

