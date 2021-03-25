MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Defne Samyeli, Mustafa Sandal'a hakaret davası açmıştı... Mahkeme kararını verdi!

Defne Samyeli, Mustafa Sandal'a hakaret davası açmıştı... Mahkeme kararını verdi!

25.03.2021 16:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şarkıcı Mustafa Sandal'ın, yazdığı kitabında, sunucu Defne Samyeli'ye "hakaret" ettiği iddiasıyla yargılandığı davada beraatine karar verildi.

Defne Samyeli, Mustafa Sandal'a hakaret davası açmıştı... Mahkeme kararını verdi!

Defne Samyeli ve Mustafa Sandal arasındaki gerilim sürüyor. İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya katılmayan sanık Mustafa Sandal ve müdahil Defne Samyeli'yi avukatları temsil etti.

Geçen celse verilen mütalaaya karşı beyanı sorulan müdahil avukatı Ömer Eldem, Sandal'ın kitabında müvekkili Defne Samyeli ile ilişki yaşadığını açıkça ifade ettiğini belirterek, "Bir ifadenin onur ve saygınlığı rencide edici boyutta olup olmadığı, kişinin toplum içindeki konumuna göre değişmektedir. Müvekkilim tüm toplum tarafından tanınan bir kişidir. Özel hayatına yapılan bu yakıştırma, müvekkilimizin şeref ve saygınlığına açıkça zarar vermiştir. Sanığın cezalandırılmasını talep ediyoruz" dedi.

FOTOĞRAF MAHKEMEYE GETİRİLDİ

Sanık Sandal'ın avukatı Aydın Kurban ise karşı tarafın kitapta hayal ürünü bir şey yazılmış gibi yansıtmaya çalıştığını belirterek, Sandal ile Samyeli'nin bir kaç arkadaşlarıyla beraber göründükleri 1990'lı yıllarda çekilmiş bir fotoğrafı mahkemeye sundu. Suç unsurlarının oluşmadığını, zorlama ve ima yoluyla suç isnadı yapılamayacağını öne süren Kurban, müvekkilinin beraatini istedi.

605c88e14e3fe108b4d71374

Fotoğrafın mahkemeye sunulması üzerine tekrar söz alan müdahil Samyeli'nin avukatı Ömer Eldem, "İkilinin 26 yıldır tanıştıklarını biz de söylüyoruz. Sanık avukatı, müvekkilinin fotoğraftaki tüm kadınlarla ilişki yaşadığını söylüyorsa bizim açımızdan sıkıntı yok" dedi.

Son sözlerin sorulmasının ardından kararını açıklayan mahkeme, sanık Mustafa Sandal'ın, yüklenen fiilin kanunda suç olarak tanımlanmamış olması sebebiyle beraatine hükmetti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Mustafa Sandal'ın "Beni Ağlatma" adlı kitabında, Defne Samyeli'ye yönelik kullandığı ifadelerle "hakaret" suçunu işlediği gerekçesiyle 3 aydan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyordu. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER İkinci istenmeyen gelin vakası! Hande Erçel, Akdoğan ailesinden veto yedi İkinci istenmeyen gelin vakası! Hande Erçel, Akdoğan ailesinden veto yedi
Böyle şans herkese denk gelmez: İkinci kez...Böyle şans herkese denk gelmez: İkinci kez...
Kendisinden 9 yaş küçük sevgilisiyle gündem oldu!Kendisinden 9 yaş küçük sevgilisiyle gündem oldu!
Anahtar Kelimeler:
Defne Samyeli Mustafa Sandal
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

54 yaşındaki Salma Hayek kıvrımlarını sergiledi

54 yaşındaki Salma Hayek kıvrımlarını sergiledi

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Nurgül Yeşilçay kutlamalara başladı

Nurgül Yeşilçay kutlamalara başladı

Yasak Elma'da şoke eden değişim! Sosyal medyayı salladı

Yasak Elma'da şoke eden değişim! Sosyal medyayı salladı

Kanal D'den sevilen dizisi şok karar!

Kanal D'den sevilen dizisi şok karar!

Diğer Haberler

Bahar Candan şiddete mi uğradı? Nihal Candan'dan açıklama geldi!

Bahar Candan şiddete uğradı!

Hatice: Hamileysem yıldırım nikahıyla evlenirim

'Başım dönüyor, karnım şiş, hamileysem...'

Olivia Culpo, yeniden Sports Illustrated kapağını süsleyecek

Böyle şans herkese denk gelmez: İkinci kez...

Sümer Ezgü kimdir, nereli ve kaç yaşındadır? İşte Sümer Ezgü biyografisi...

Sümer Ezgü kimdir, nereli ve kaç yaşındadır?

Berfu Yenenler doğurdu! Eser Yenenler'in oğlunun adı...

Doğumdan ilk kareler geldi

'Karabiberim' İlknur Soydaş'ın son hali olay oldu!

'Karabiberim' olarak tanındı! Yıllara meydan okuyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.