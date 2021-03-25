Defne Samyeli, Mustafa Sandal'a hakaret davası açmıştı... Mahkeme kararını verdi!

Defne Samyeli ve Mustafa Sandal arasındaki gerilim sürüyor. İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya katılmayan sanık Mustafa Sandal ve müdahil Defne Samyeli'yi avukatları temsil etti.

Geçen celse verilen mütalaaya karşı beyanı sorulan müdahil avukatı Ömer Eldem, Sandal'ın kitabında müvekkili Defne Samyeli ile ilişki yaşadığını açıkça ifade ettiğini belirterek, "Bir ifadenin onur ve saygınlığı rencide edici boyutta olup olmadığı, kişinin toplum içindeki konumuna göre değişmektedir. Müvekkilim tüm toplum tarafından tanınan bir kişidir. Özel hayatına yapılan bu yakıştırma, müvekkilimizin şeref ve saygınlığına açıkça zarar vermiştir. Sanığın cezalandırılmasını talep ediyoruz" dedi.

FOTOĞRAF MAHKEMEYE GETİRİLDİ

Sanık Sandal'ın avukatı Aydın Kurban ise karşı tarafın kitapta hayal ürünü bir şey yazılmış gibi yansıtmaya çalıştığını belirterek, Sandal ile Samyeli'nin bir kaç arkadaşlarıyla beraber göründükleri 1990'lı yıllarda çekilmiş bir fotoğrafı mahkemeye sundu. Suç unsurlarının oluşmadığını, zorlama ve ima yoluyla suç isnadı yapılamayacağını öne süren Kurban, müvekkilinin beraatini istedi.