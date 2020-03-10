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Defne Samyeli Mustafa Sandal’ı savcılığa şikayet etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.03.2020 11:01 | Son Güncelleme

Defne Samyeli, 'Beni Ağlatma' isimli kitabında kendisi ile ilişki yaşadığını iddia eden Mustafa Sandal’ı savcılığa şikayet etti. Savcılığa verilen şikayet dilekçesinde Samyeli’nin Mustafa Sandal ile kitapta anlatıldığı gibi bir ilişki yaşamadıkları, anlatılanların hayal ürünü olduğu belirtildi.

Defne Samyeli Mustafa Sandal’ı savcılığa şikayet etti

Bir dönemin aranan isimlerinden sunucu Defne Samyeli şarkıcı Mustafa Sandal hakkında suç duyurusunda bulundu. Mustafa Sandal'ın yazdığı ‘Beni Ağlatma’ isimli kitapta hakkında bazı beyanlar olduğunu belirten Samyeli, onur, şeref ve saygınlığını zedeleyecek ifadeler kullanıldığını belirtti. Sözcü'den Damla Güler'in haberine göre; Samyeli'nin avukatı tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na verilen şikayet dilekçesinde, kitabın 163. sayfasında, “Tam ilk albümü çıkardığım sırada Defne ile tanıştık.

Türkiye'nin en güzel üç kadınından biri olarak seçilmişti ve podyumlarda fırtına gibi esiyordu. O zaman yeni ünlü olmanın verdiği şımarıklık ve endişe karışımı duygularla ‘onu kız arkadaşım olarak lanse edemeyeceğimi, bunun kızların bana olan ilgisini azaltacağını, ilişkimizi gizli olarak ilerletebileceğimizi' söyleyince Defne de bana hak verdi ve sonunda beni terk etti…” ifadelerinin yer aldığı anlatıldı.

“BİRLİKTELİK YAŞAMADILAR HAYAL ÜRÜNÜ İFADELER..”

Mustafa Sandal ile Defne Samyeli arasında hiçbir şekilde bir birliktelik yaşanmadığı belirtilen dilekçede, “Kitapta yer alan gerçeklik payı bulunmayan hayal ürünü ifadeler sebebiyle müvekkil kendini haksız ve sansasyonel gündemin içinde bulmuş, ağır eleştirilere ve hakaretlere maruz kalmıştır” denildi.

Sandal'ın kitabını tanıtmak için katıldığı bir televizyon programında, “Kadınları onore ederek anıyorum…kitapta yazdıklarımdan pişman değilim” dediği hatırlatılan dilekçede, “Şüpheli kendisini nasıl bir konumda görüyor ki kitabında yazdığı yalanların kadınları onore ettiğini düşünebiliyor ve bundan pişmanlık duymuyor. Mustafa Sandal kendisinin gündemde kalması ve hiçbir edebi karşılığı olmayan kitabının reklamını yapma adına müvekkile yalan ve iftira atmaktan kaçınmamıştır. Müvekkili kullanarak kitabının reklamını yapmıştır” denildi.

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Anahtar Kelimeler:
mustafa sandal, Mustafa Sandal ve Defne Samyeli,

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