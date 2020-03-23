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  4. Defne Samyeli'ne icra davası! Başı dertten kurtulmuyor

Defne Samyeli'ne icra davası! Başı dertten kurtulmuyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2020 10:01 | Son Güncelleme

Cem Yılmaz tarafından ihanete uğradığını ima ettikten sonra magazin gündeminden düşmeyen Defne Samyeli, ev sahibinin kendisine dava açmasıyla şoke oldu. Kirasını ödeyemediği iddia edilen Samyeli'den, konuyla ilgili açıklama geldi.

Son dönemde Cem Yılmaz’la olay yaratan ayrılığıyla gündemden düşmeyen Defne Samyeli'nin hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı.

EV SAHİBİYLE DAVALIK OLDU

Kemerburgaz’da oturan Samyeli’ne oturduğu villanın sahibinin icra davası açtığı öğrenildi. İstanbul 17. İcra Mahkemesi’ne başvuran ev sahibi, ünlü şarkıcının son birkaç aydır kirasını ödemediğini belirtti. Samyeli ise konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Kiranın döviz mi, TL mi olması gerektiği ve evdeki çözülmeyen sorunlarla ilgili bir süredir aramızda ihtilaflı durum belirdi. Mahkemeler bunun için var. Hukuki sürecin gösterdiği yolda en kısa zamanda çözülecektir diye umuyorum.” (MedyaRadar)

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Anahtar Kelimeler:
defne samyeli, icra, evsahibi,

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