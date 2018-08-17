Defne Samyeli ne yer ne içer? İşte Defne Samyeli'nin fiziğinin sırrı

Defne Samyeli bir bikinili poz verdi ve olay oldu! 46 yaşında muhteşem bir fiziğe sahip olan Samyeli herkesin diline düştü. Peki Defne Samyeli bu fiziği nasıl yaptı?

HaberTürk yazarı Esin Övet, bugünkü köşesinde Defne Samyeli ile yaptığı konuşmaya yer verdi. İşte o yazdı:

"Nereye gitsem Defne Samyeli konuşuluyor.

Alo demek farz oldu.

Çünkü kimi görsem “Sen tanıyorsundur” diyerek bana Defne Samyeli’yi soruyor?

Üstelik bu kadının iki boyunca kızı var. Deren Talu 22, Derin Talu 15 yaşında. İkisi de fıstık maşallah.

Defne’yi yıllardır tanıyan biri olarak nasıl beslendiğini neler yaptığını çok iyi biliyorum ama hanımlar sizin için kısa ve mini bir soru yağmuruna tuttum Defne’yi. Sizin sorduğunuz soruları Defne’ye yönelttim…

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- Defne ne yer ne içersin, sırrın ne biz kadınlarla paylaş lütfen herkes merak ediyor. Hatta bir kesim sadece aç yaşadığını düşünüyor.

Her şeyi yer ve içerim. Dengeli yaşamayı seviyorum sadece. Bir kaç gün şeker, hamur işi, kızartmayı abarttıysam bir kaç gün de dikkat eder ve protein sebze ağırlıklı beslenirim. Zaten vücut sınırlarını sizi verdiği sinyallerle belli ediyor.