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Defne Samyeli ne yer ne içer? İşte Defne Samyeli'nin fiziğinin sırrı

MAGAZİN HABERLERİ  | 17.08.2018 09:46 | Son Güncelleme

Verdiği bikini poz ile gündeme gelen ve gündemden düşmeyen Defne Samyeli, fiziğini nasıl koruyor? İşte herkesin merak ettiği o sorunun yanıtı

Defne Samyeli bir bikinili poz verdi ve olay oldu! 46 yaşında muhteşem bir fiziğe sahip olan Samyeli herkesin diline düştü. Peki Defne Samyeli bu fiziği nasıl yaptı?

HaberTürk yazarı Esin Övet, bugünkü köşesinde Defne Samyeli ile yaptığı konuşmaya yer verdi. İşte o yazdı:

"Nereye gitsem Defne Samyeli konuşuluyor.

Alo demek farz oldu.

Çünkü kimi görsem “Sen tanıyorsundur” diyerek bana Defne Samyeli’yi soruyor?

Üstelik bu kadının iki boyunca kızı var. Deren Talu 22, Derin Talu 15 yaşında. İkisi de fıstık maşallah.

Defne’yi yıllardır tanıyan biri olarak nasıl beslendiğini neler yaptığını çok iyi biliyorum ama hanımlar sizin için kısa ve mini bir soru yağmuruna tuttum Defne’yi. Sizin sorduğunuz soruları Defne’ye yönelttim…

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BU SENE İLK KEZ ALAÇATI’DA KUMRU YEDİM

- Defne ne yer ne içersin, sırrın ne biz kadınlarla paylaş lütfen herkes merak ediyor. Hatta bir kesim sadece aç yaşadığını düşünüyor.

Her şeyi yer ve içerim. Dengeli yaşamayı seviyorum sadece. Bir kaç gün şeker, hamur işi, kızartmayı abarttıysam bir kaç gün de dikkat eder ve protein sebze ağırlıklı beslenirim. Zaten vücut sınırlarını sizi verdiği sinyallerle belli ediyor.

- Hiç yemek kaçamağı yapmıyor musun? Hep kontrollü müsün? Çünkü ben seni hiç kilolu hatırlamıyorum.

Yemek yemeği çok sevdiğim için öyle bir kontrolüm yok. Kendimi bildim bileli zayıfım evet, ama olmasaydım mutlaka çok dikkat ederdim belli bir kiloyu korumaya. Güzellikten öte, sağlık meselesi.

- Kaçamakta mı yapmıyorsun?

İlk kez bu tatilde kumru yedim. Alaçatı kumrusu. Bir de her konser sonrası bir bazen iki tane yiyorum. 3,5 saat sahne performansından sonra zaten en az 1 kilo kaybediyorum. Onu da böyle dengeliyorum sayılır.

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- Gece yarısı yemek yer misin? Yoksa “şu saatten sonra asla yemek yemem” diyenlerden misin?

Gece yarısı yemek yiyeceğim durumlarda olur insanın. Ben hep geç yatıyorum. Acıkırsam da yerim tabii. Aç yaşamıyorum. Ses tellerimi korumak amacıyla mide asidini artıcı besinlerden haftanın üç günü uzak durmaya, gece ağır yediysem de hemen uyumamaya çalışıyorum. Bir de hiç sigara kullanmadığım ve öğle saatlerinde güneye çıkmayı hiç sevmem.

- Yüzüne yaptığın bir jimnastiğin vardı. Hala devam ediyor musun?

Çabuk kaslanan bir yapım var. Vücudum gibi yüz kaslarım da çalıştırmaya 15 yıl önce başladım. Ocak ayından beri yapmıyordum. Son iki haftadır yeniden haftada üç dört kez yapıyorum.

- Herkes merak ediyor bir de bana “Esin bikini markası neymiş” diye soruyor. Olay oldu beyaz bikinin.

Movom simwear."

Defne Samyeli

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Defne Samyeli, kızlarıyla birlikte Alaçatı'da tatil yapıyor.

Defne Samyeli, kızlarıyla birlikte Alaçatı'da tatil yapıyor.
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Cem Yılmaz ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen Samyeli, kızı Deren Talu'ya poz verdi.

Cem Yılmaz ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen Samyeli, kızı Deren Talu'ya poz verdi.
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Samyeli'nin bikinili pozları sosyal medyayı salladı.

Samyeli'nin bikinili pozları sosyal medyayı salladı.
Bikinili pozlarını sosyal medya hesabından paylaşan Samyeli, takipçileri tarafından büyük ilgi gördü. Samyeli'nin paylaşımlarına beğeni ve yorum yağdı.
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46 yaşındaki Samyeli, fiziğiyle takipçilerini büyüledi.

46 yaşındaki Samyeli, fiziğiyle takipçilerini büyüledi.
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