MAGAZİN

Defne Samyeli'nin 15 yaşındaki kızı Derin Talu'dan bikinili poz

MAGAZİN HABERLERİ  | 02.07.2019 14:59 | Son Güncelleme

Sunucu Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu, paylaştığı bikinili fotoğraflarıyla yine çok konuşuldu.

Defne Samyeli'nin 15 yaşındaki kızı Derin Talu'dan bikinili poz

Ünlü komedyen Cem Yılmaz'la yaşadığı aşkla gündeme gelen Defne Samyeli'nin kızları Deren ve Derin Talu da dikkat çekiyor.

YAKIN TAKİPTE

Defne Samyeli'nin 15 yaşındaki kızı Derin Talu, paylaşımlarıyla sosyal medya kullanıcılarının yakın takibinde. Paylaşımlarıyla öne çıkan Derin Talu takipçileri tarafından güzelliğine vurgu yapılsa da yaşından oldukça büyük göründüğü gerekçesiyle eleştirilerin de hedefi oluyor.

defne-samyeli-nin-15-yasindaki-kizi-derin-talu-12203326_8041_m

BİKİNİLİ FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

Bodrum'da tatil yapan Derin Talu paylaşımlarına hız kesmeden devam ediyor. Talu son olarak bikinili paylaşımıyla sosyal medyanın gündemine oturmayı başardı. Takipçileri Talu'nun fotoğraflarına binlerce beğeni mesajı yağdırdı.

defne-samyeli-nin-15-yasindaki-kizi-derin-talu-12203326_2251_m

PARTNERMeğer siyah noktalardan kurtulmanın en doğal yolu...Meğer siyah noktalardan kurtulmanın en doğal yolu...
Yeşilçam’ın Gamzeli Güzeli'nin son haline bakınYeşilçam’ın Gamzeli Güzeli'nin son haline bakın
'Müslüman kıyafetine bürünmüş...''Müslüman kıyafetine bürünmüş...'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
derin talu defne samyeli

En Çok Okunan Haberler

Son dakika FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı

Son dakika FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı

Bahçeli'den Ahmet Davutoğlu ve Abdullah Gül'e yeni parti tepkisi

Bahçeli'den Ahmet Davutoğlu ve Abdullah Gül'e yeni parti tepkisi

Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreteri'nin kim olduğunu açıkladı

Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreteri'nin kim olduğunu açıkladı

Acun davayı kazandı! O parayla bakın ne yapacak

Acun davayı kazandı! O parayla bakın ne yapacak

Kızıyla paylaştığı fotoğraf olay oldu!

Kızıyla paylaştığı fotoğraf olay oldu!

BM'de büyük skandal! Gizlice imzalandı!

BM'de büyük skandal! Gizlice imzalandı!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Sinem Kobal'dan flaş itiraf! 3 yıl önce evlenmişlerdi

Sinem Kobal'dan flaş itiraf! 3 yıl önce evlenmişlerdi

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Zerrin Özer'den duygusal paylaşım: Sensiz 1 yıl daha...

Zerrin Özer'den duygusal paylaşım: Sensiz 1 yıl daha...

Yıldız Tilbe kızı ve torunlarıyla poz verdi! İnanılmaz benzerlik

Yıldız Tilbe kızı ve torunlarıyla poz verdi! İnanılmaz benzerlik

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yeşilçam’ın Gamzeli Güzeli Bahar Öztan: Bir otelim var, ekmeğini yiyorum

Yeşilçam’ın Gamzeli Güzeli'nin son haline bakın

Gökhan Özoğuz'dan 'Sivas katliamı' paylaşımı

'Müslüman kıyafetine bürünmüş...'

Sevda Demirel’den 'photoshop'suz paylaşım

'Photoshop yapmıyorum' dedi fotoğraf yağdırdı

Simge Sağın Deniz Seki'nin doğum gününde coştu!

Hem dekolte hem dans şov! "Çok pis oynarım'

Şarkıcı Fettah Can Suriyeli paylaşımıyla sosyal medyada gündem oldu!

Fettah Can’dan dikkat çeken 'Suriyeli' paylaşımı

Didem Soydan: Kimse benim Prenses Diana aşkımı sorgulamasın

'Kimse benim Prenses Diana aşkımı sorgulamasın'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.