Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu'dan olay poz

Eski spiker ve Türkiye güzeli Defne Samyeli'nin Eren Talu ile evliliğinden dünyaya gelen 17 yaşındaki kızı Derin Talu, sosyal medyayı salladı.

Geçtiğimiz günlerde liseden mezun olan Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu, Instagram hesabından paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

Derin Talu süper minisi ve derin dekoltesiyle verdiği pozlar dikkat çekti. Defne Samyeli’nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu’nun paylaştığı bu karelerin altına takipçileri şu yorumları yaptı: “Liseden mezuniyeti mi kutluyorsun?”, “Kendall Jenner işine bak kardeşim”, “Yaşından büyük gösteriyorsun.”



