MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu'dan olay poz

Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu'dan olay poz

21.02.2021 14:45 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu'dan olay poz

Defne Samyeli ve Eren Talu'nun kızı Derin Talu süper minili pozuyla olay oldu. Derin Talu'ya yine yaşıyla ilgili yorumlar yağdı.

Eski spiker ve Türkiye güzeli Defne Samyeli'nin Eren Talu ile evliliğinden dünyaya gelen 17 yaşındaki kızı Derin Talu, sosyal medyayı salladı.

Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu yine gündemde!Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu yine gündemde!

Geçtiğimiz günlerde liseden mezun olan Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu, Instagram hesabından paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

Ekran Alıntısı

Derin Talu süper minisi ve derin dekoltesiyle verdiği pozlar dikkat çekti. Defne Samyeli’nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu’nun paylaştığı bu karelerin altına takipçileri şu yorumları yaptı: “Liseden mezuniyeti mi kutluyorsun?”, “Kendall Jenner işine bak kardeşim”, “Yaşından büyük gösteriyorsun.”


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER En pahalı estetiğini açıkladı! Bakın kaç para ödemiş En pahalı estetiğini açıkladı! Bakın kaç para ödemiş
Ablasına görenler şaştı kaldı! Beğeni yağdıAblasına görenler şaştı kaldı! Beğeni yağdı
İmam nikahlı eşini babasının nüfusuna...İmam nikahlı eşini babasının nüfusuna...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Yine durmadı! Kalça operasyonu sonrası paylaştı

Yine durmadı! Kalça operasyonu sonrası paylaştı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Programa katılmak için öyle bir para istedi ki...

Programa katılmak için öyle bir para istedi ki...

Yeni aşkını ilan etti! Müstehcen paylaşımı olay oldu

Yeni aşkını ilan etti! Müstehcen paylaşımı olay oldu

Sütyensiz hali olay olmuştu! Kaldığı otelin fiyatı dudak uçuklattı

Sütyensiz hali olay olmuştu! Kaldığı otelin fiyatı dudak uçuklattı

Diğer Haberler

Survivor Sabriye Biricik Suden'in fiziğine hayran kaldı! 'Abla ya...'

Fiziğine hayran oldu! Yorumu dikkat çekti

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik'in ablası olay!

Ablasına görenler şaştı kaldı! Beğeni yağdı

Onur Bay ve Dilara Aksüyek neden ayrıldı? İlk kez konuştu

Onur Bay ve Dilara Aksüyek neden ayrıldı? İlk kez konuştu

İrem Derici göğüs fotoğrafı paylaşıp en pahalı estetiğini açıkladı

Göğüs fotoğrafı paylaşıp açıkladı

Koronavirüs olan Deniz Akkaya: Öksürük komalarım sürüyor

Hâlâ hastanede! 'Öksürük komalarım sürüyor'

Ireland Baldwin ev haliyle olay oldu!

Sütyen sevmeyen ünlülerden! Ev hali olay oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.