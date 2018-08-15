Defne Samyeli'nin bikinili pozları sosyal medyayı salladı

Bikinili pozlarını sosyal medya hesabından paylaşan Samyeli, fiziğiyle takipçilerini büyüledi
Defne Samyeli
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Defne Samyeli, kızlarıyla birlikte Alaçatı'da tatil yapıyor.
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Cem Yılmaz ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen Samyeli, kızı Deren Talu'ya poz verdi.
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Samyeli'nin bikinili pozları sosyal medyayı salladı.
Bikinili pozlarını sosyal medya hesabından paylaşan Samyeli, takipçileri tarafından büyük ilgi gördü. Samyeli'nin paylaşımlarına beğeni ve yorum yağdı.
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46 yaşındaki Samyeli, fiziğiyle takipçilerini büyüledi.
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