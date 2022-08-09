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Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu derin bacak yırtmaçlı elbisesiyle büyüledi! Alev emojisi yağdı...

09.08.2022 10:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Defne Samyeli'nin büyük kızı Deren Talu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarıyla takipçilerini büyülemeye devam ediyor. Son olarak derin bacak yırtmaçlı elbisesiyle süs havuzunun önünde pozlar veren güzel isim, güzelliğiyle herkesin gözlerini kamaştırdı.

Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu derin bacak yırtmaçlı elbisesiyle büyüledi! Alev emojisi yağdı...

Defne Samyeli'nin 25 yaşındaki büyük kızı Deren Talu güzelliği ve pozlarıyla sosyal medyayı sallamaya devam ediyor. Her paylaşımıyla takipçilerini mest eden fenomen isim, son olarak derin bacak yırtmaçlı elbisesiyle dekoltesini sergiledi. Talu'nun pozlarına beğeni ve yorum yağdı.

DERİN BACAK DEKOLTESİYLE DİKKAT ÇEKTİ

25 yaşındaki güzel isim Deren Talu, cesur pozlarıyla takipçilerinin yüreklerini hoplatmaya devam ediyor.

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Son olarak katıldığı bir gece süs havuzunun önünden derin bacak yırtmaçlı elbisesiyle pozlar veren Talu'ya beğeni ve yorum yağdı.

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Talu'nun pozlarına takipçileri, "Kuğu gibisin" derken, pozlarının altına alev emojileri yağdı.

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İşte güzel ismin beğeni yağan bazı pozları;

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Deren Talu Instagram dekolte
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