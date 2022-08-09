Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu derin bacak yırtmaçlı elbisesiyle büyüledi! Alev emojisi yağdı...

Defne Samyeli'nin 25 yaşındaki büyük kızı Deren Talu güzelliği ve pozlarıyla sosyal medyayı sallamaya devam ediyor. Her paylaşımıyla takipçilerini mest eden fenomen isim, son olarak derin bacak yırtmaçlı elbisesiyle dekoltesini sergiledi. Talu'nun pozlarına beğeni ve yorum yağdı.

DERİN BACAK DEKOLTESİYLE DİKKAT ÇEKTİ

25 yaşındaki güzel isim Deren Talu, cesur pozlarıyla takipçilerinin yüreklerini hoplatmaya devam ediyor.

Son olarak katıldığı bir gece süs havuzunun önünden derin bacak yırtmaçlı elbisesiyle pozlar veren Talu'ya beğeni ve yorum yağdı.

Talu'nun pozlarına takipçileri, "Kuğu gibisin" derken, pozlarının altına alev emojileri yağdı.

İşte güzel ismin beğeni yağan bazı pozları;

Günün fırsatları için acele edin! İndirimlisi varken daha fazla ödemeyin! (09.08.2022)

Under Armour'da kaçırılmayacak fırsatlar

Mavi'de seçili ürünlerde %30 indirim

Mango kadın ve erkek giyim ürünler

Tommy Hilfiger erkek giyim ürünleri

Calvin Klein kadın giyim ürünleri

Kahve makineleri

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.



