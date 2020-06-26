Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu'nun bikinili pozuna beğeni yağdı!

Sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla dikkat çeken 23 yaşındaki Deren Talu, yine adından söz ettirmeyi başardı. Yaz tatilini Çeşme'de geçiren Deren Talu, plajda çekilen bikinili bir fotoğrafını paylaştı.

Talu'nun fotoğrafı kısa süre de on binlerce beğeni ve yorum aldı.

ŞÜKRÜ ÖZYILDIZ İLE AKINCI DİZİSİNDE ROL ALACAK

Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, dizi setlerine hızlı bir giriş yapmaya hazırlanıyor. Amerika'da aldığı oyunculuk dersinin yanı sıra Türkiye'ye döndükten sonra usta tiyatrocu Derya Alabora ile çalışan Talu, NTC Medya'nın iddiali dizisi Akıncı'yla el sıkıştı.



Talu, başrolünü Şükrü Özyıldız'ın oynacağı ATV'de ekrana gelecek dizide ilk dizi tecrübesini yaşayacak.