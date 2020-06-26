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  4. Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu'nun bikinili pozuna beğeni yağdı!

Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu'nun bikinili pozuna beğeni yağdı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2020 01:52 | Son Güncelleme

Defne Samyeli’nin kızı Deren Talu tatil yaptığı Çeşme'de çekildiği bikinili pozunu Instagram'dan paylaştı. Yakında Şükrü Özyıldız ile Akıncı isimli dizide rol alacak olan Deren Talu'nun paylaşımına beğeni yağdı.

Sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla dikkat çeken 23 yaşındaki Deren Talu, yine adından söz ettirmeyi başardı. Yaz tatilini Çeşme'de geçiren Deren Talu, plajda çekilen bikinili bir fotoğrafını paylaştı.

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Talu'nun fotoğrafı kısa süre de on binlerce beğeni ve yorum aldı.

ŞÜKRÜ ÖZYILDIZ İLE AKINCI DİZİSİNDE ROL ALACAK

Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, dizi setlerine hızlı bir giriş yapmaya hazırlanıyor. Amerika'da aldığı oyunculuk dersinin yanı sıra Türkiye'ye döndükten sonra usta tiyatrocu Derya Alabora ile çalışan Talu, NTC Medya'nın iddiali dizisi Akıncı'yla el sıkıştı.
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Talu, başrolünü Şükrü Özyıldız'ın oynacağı ATV'de ekrana gelecek dizide ilk dizi tecrübesini yaşayacak.

Deren Talu

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