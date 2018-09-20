MAGAZİN

Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu podyuma çıkıyor

MAGAZİN HABERLERİ  | 20.09.2018 09:40 | Son Güncelleme

Daha önce birçok moda çekimine katılan ve oyunculuğa adım atacağı iddialarıyla gündeme gelen Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu podyuma çıkıyor

Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu podyuma çıkıyor

Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, 24 Eylül’de İstanbul’da gerçekleşecek Cengiz Abazoğlu'nun 2018-19 Sonbahar-Kış koleksiyonu için Lara Sayılgan’ın objektifine poz verdi.

Abazoğlu’nun yeni koleksiyonuna Deren Talu da modellik yaptı. 21 yaşındaki kızı Talu, 24 Eylül'de manken olarak podyuma çıkacak.

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Talu, ünlü mocacı Abazoğlu'nun 2019 Sonbahar-Kış koleksiyonunun tanıtımı için düzenleyeceği defilede mankenlik yapacak.

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Talu geçtiğimiz yıl ABD'de gittiği okulunu oyuncu olmak için bırakmıştı. Sinema ve dizi teklifleri geldiği iddia edilen Talu eğitimine ise Türkiye'de devam edecek.

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Talu'nun Cem Yılmaz'ın yeni filmi Karakomik Filmler kadrosuna da katıldığı ve bu filmle birlikte beyazperdede boy göstereceği de öne sürülmüştü.


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