Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu göğüs dekoltesini ipli tercih etti!

Hakan Sabancı ile aşk yaşadığı iddiasıyla son olarak gündeme gelen Defne Samyeli’nin küçük kızı Derin Talu her zaman paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Geçtiğimiz ay Bebek'teki bir mekandan çıkarken görüntülenen Defne Samyeli, kızları Deren ve Derin Talu'nun sosyal medya hesaplarından paylaştığı iddialı pozlarla ilgili açıklama yapmıştı.

Samyeli, "Derin yeni 18 yaşına girdi. Deren zaten modellik ve oyunculuk yapıyor. 'Cesur poz'dan kasıt nedir, onu da çok anlamıyorum. Bütün yaşıtları da aynı pozları paylaşıyor" demişti.

Derin Talu bu pozlardan birini ayna karşısına geçerek paylaştı. Son dönemin modası olan bluzlardan giyen Talu hayranlarının dikkatini çekmeyi yine başardı. Göğüs dekoltesiyle öne çıkan Talu'nun ip detaylı bluzuyla pozuna kimi takipçisi hayran kaldı kimi takipçisi ise savaşı hatırlattı.

Bazı kullanıcılar ise Derin Talu'nun sütyensiz olmasına takıldı.

