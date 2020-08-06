Defne Samyeli’nin kızı Derin Talu’nun haç kolyesi eleştirildi

Güzelliği ve kusursuz fiziğiyle genç kızlara taş çıkartan 43 yaşındaki Defne Samyeli yıllara meydan okuyor. Annelerine benzeyen kızları da güzellikleriyle her fırsatta adlarından söz ettirmeyi başarıyorlar. Özellikle sosyal medya paylaşımlarıyla ses getiren Talu kardeşlerden 16 yaşındaki Derin, haç kolyesiyle çekilen fotoğrafını sosyal medyadan yayınlayınca eleştiri yağmuruna maruz kaldı.

HAÇ KOLYESİNDEN DOLAYI ELEŞTİRİLDİ

Siyah bir büstiyer ve eşofman altıyla poz veren Derin Talu fotoğrafını sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sundu. Yaşından büyük gösterdiği her fırsatta söylenen Derin Talu, ağır makyaj tarzından dolayı her fırsatta eleştiriliyordu. Talu bu sefer de kolye seçimiyle eleştiri oklarının hedefi oldu. Derin Talu’nun fotoğrafına “Nasıl 16 yaşında bu kız?” ve “Hristiyan mısın?” soruları yöneltildi.



