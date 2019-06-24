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Defne Samyeli'nin seçim yorumuna Cem Yılmaz'dan yanıt!

MAGAZİN HABERLERİ  | 24.06.2019 16:15 | Son Güncelleme

Cem Yılmaz ve Defne Samyeli oy kullanmak için tatillerine ara vermişti. Seçimin kazananının belli olmasının ardından Defne Samyeli seçime dair duygularını sosyal medya hesabından paylaşırken ona yanıt sevgilisi Yılmaz'dan geldi.

Defne Samyeli'nin seçim yorumuna Cem Yılmaz'dan yanıt!

Cem Yılmaz'ın seçim paylaşımının ardından sevgilisi Defne Samyeli de seçime dair bir paylaşım yaptı.

Samyeli, Ekrem İmamoğlu’nun kazanmasının ardından Twitter hesabından bir mesaj yazdı.

Defne Samyeli şu ifadeleri kullandı:

“Dostluk, kardeşlik, adalet, hak, hukuk, şeffaflık, saygı ve nezaket .. Toplumca ne kadar hasretmişiz. Ekrem İmamoğlu'nun dün gece zaferini zarafet ve tevazu ile taçlandırdığı konuşmasını izlerken çok mutlu oldum. Ülkemiz, tüm halkımız ve İstanbul için hayırlı olsun.”

Cem Yılmaz, sevgilisi Defne Samyeli’nin Ekrem İmamoğlu ile ilgili paylaştığı düşüncelere katıldığını belirtirken şu ifadelerle güzel oyuncuya destek verdi:

“Ben de öyle düşünüyorum tatlım.”

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“YETER DAA!”

Yılmaz daha sonra Samyeli’nin; “Bir diğer mutluluksa, bütün bu bol tartışmalı iptal sürecinde şahit olduğumuz her şeye rağmen seçmenin olgunlukla sandıkta İstanbul'un kaderini kendi belirlemesi. Helal olsun. Kime oy vermiş olursak olalım kardeşlik, saygı ve adalet bilinciyle hepimiz el ele olmayı başarabiliriz” şeklindeki bir paylaşımına daha yer verdi ancak bu defa desteğini ‘Tatlım tamam yeter daa!’ sözleriyle esprili bir şekilde dile getirdi.

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