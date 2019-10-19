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Defne Samyeli'nin sessizliği iddiaları güçlendirdi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2019 12:06 | Son Güncelleme

Cem Yılmaz ile ayrıldığı iddia edilen Defne Samyeli geçtiğimiz gün objektiflere takıldı.

Defne Samyeli'nin sessizliği iddiaları güçlendirdi!

Defne Samyeli, geçtiğimiz gün Etiler'deydi. Aracından inince basın mensuplarıyla karşılaşan güzel sunucu panikledi. Yöneltilen sorulara yanıt vermedi.

AYRILDILAR MI?
Defne Samyeli, geçtiğimiz günlerde Cem Yılmaz'ın film galasına katılmamış bu da çiftin ayrıldığı iddialarının ortaya çıkmasına sebep olmuştu.

ESKİ EŞİ GALADAYDI
Cem Yılmaz'ın eski eşi Ahu Yağtu'nun galaya katılması kafalarda soru işareti oluşmasına sebep olmuştu.

CEVAP VERMEDİ
Ünlü sunucu "Cem Yılmaz’dan ayrıldınız mı?" sorusuna, "Bu konu hakkında konuşmak istemiyorum." diyerek yanıt verdi. Samyeli'nin iddiaları reddetmemesi ayrılık ihtimalini güçlendirdi. (Gecce)

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defne samyeli Cem Yılmaz

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