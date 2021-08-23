Defne Samyeli'nin transparan elbisesi olay! Bir bakan bir daha baktı

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alan Defne Samyeli, yine kendisine hayran bıraktı. Hem tatil hem de sahne çalışmaları için Bodrum'da olan Samyeli sahne kostümü için iddialı bir seçim yaptı.

Son dönemlerde Gülşen ve Hande Yener gibi isimlerin sahne kıyafetleri sık sık tartışma konusu olurken bu Defne Samyeli de bu gündeme dahil olmuş gibiydi.

Siyah süper mini ve göğüs dekoltesi olan Samyeli eteğini ise transparan detaylarla süslemişti.

49 yaşındaki sanatçı, fit haliyle dikkat çekerken transparan elbisesiyle sahnedeki rahat halleri de gözlerden kaçmadı.

Samyeli sahne öncesi pozlarını paylaşınca kızlarından da beğeni topladı.



