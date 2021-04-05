Defne Samyeli’nin tulumu ve sesi olay oldu! Defne Samyeli kimdir? Defne Samyeli kaç yaşında?

DEFNE SAMYELİ KİMDİR?
17 Mart 1972'de İstanbul'da doğan Defne Samyeli, haber sunucusu, köşe yazarı, program sunucusu, şarkıcı ve oyuncudur.
Daha sonra haberciliğe başlayan ve Boğaziçi Üniversitesi mezunu olan Samyeli, Tuncay Özkan yönetimindeki Kanal D Ana Haber bülteninde haber sunuculuğu yapmıştır. Samyeli, Kanal D Ana Haber bülteninde farklı haber sunuş tarzıyla uluslararası 2 ödüle layık görülmüştür. Samyeli, Milliyet Gazetesi'nde köşe yazarlığı, ardından Show TV Ana Haber editörlüğü, sunuculuğu ve Güneş Gazetesi'nde köşe yazarlığı yapmıştır. 2010 Mayıs ayından itibaren bir süre atv'de yayınlanan "Defne Her şey Bambaşka" isimli programı sunmuştur. Milliyet Gazetesi'nde röportajlar gerçekleştirerek köşe yazarlığı yapan Defne Samyeli gazete ile 03 Ocak 2015'te yollarını ayırmıştır. Samyeli'nin 4 Temmuz 1994 tarihli "Tek Başına" isimli bir albümü de bulunmaktadır.
Defne Samyeli programda tulumunun içine giydiği siyah mayosu ile düzgün fiziğini sergiledi. Samyeli, şarkı söylerken detone olması sonrası ise magazinin diline dolandı. 48 yaşında olan Defne Samyeli, sürekli olarak kızları Deren ve Derin Talu ile de sık sık medyanın gündeminde yer alıyordu.
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