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Defne Samyeli’nin tulumu ve sesi olay oldu! Defne Samyeli kimdir? Defne Samyeli kaç yaşında?

Her Cumartesi ekranlara gelen şov programı İbo Show’un bu haftaki konuklarından biri Defne Samyeli oldu. Defne Samyeli, bir dönem haber spikerliği yaptı. Şu sıralar oyunculuk ve şarkıcılık da yapmaya başlayan Samyeli, İbo Show’da giydiği transparan tulum ile olay oldu. Defne Samyeli, giydiği tulumun yanında sesiyle de medyanın gündeminde yer aldı.

İbo Show'un bu haftaki konuklarından biri de Defne Samyeli idi. Eski haber spikeri olan aynı zamanda tescilli güzel Defne Samyeli şu sıralar oyunculuk ve şarkıcılıkta da oldukça iddialı.

Son olarak İbo Show'a konuk olan Defne Samyeli siyah transparan tulumu ile göz doldururken sesi ile de sosyal medyanın en çok konuşulanlarından oldu.

Siyah tulumu içine giydiği mayosu ile düzgün fiziğini sergileyen Defne Samyeli detone olunca sosyal medyanın diline düştü.

Twitter üzerinden Samyeli'nin hem kıyafetini hem de sesini eleştiren kullanıcılar, ünlü isme ağır yorumlarda bulundu. Kıyafeti bazı takipçilerine abartılı gelirken bazı takipçileri ise çok yakıştığını ifade etti. Defne Samyeli’nin sesiyle ilgili ise sert yorumlar yapıldı.

DEFNE SAMYELİ KİMDİR? 17 Mart 1972'de İstanbul'da doğan Defne Samyeli, haber sunucusu, köşe yazarı, program sunucusu, şarkıcı ve oyuncudur.

İstanbullu amiral babası Haluk ve otelcilik eğitimi almış Adana’nın Ramazanoğulları ailesinden gelen annesi Sendegül'ün ilk çocuğu olarak doğdu. Bir yıl sonra erkek kardeşi Suhan doğdu. 1991 yılında katıldığı güzellik yarışmasında üçüncü oldu.

Daha sonra haberciliğe başlayan ve Boğaziçi Üniversitesi mezunu olan Samyeli, Tuncay Özkan yönetimindeki Kanal D Ana Haber bülteninde haber sunuculuğu yapmıştır. Samyeli, Kanal D Ana Haber bülteninde farklı haber sunuş tarzıyla uluslararası 2 ödüle layık görülmüştür. Samyeli, Milliyet Gazetesi'nde köşe yazarlığı, ardından Show TV Ana Haber editörlüğü, sunuculuğu ve Güneş Gazetesi'nde köşe yazarlığı yapmıştır. 2010 Mayıs ayından itibaren bir süre atv'de yayınlanan "Defne Her şey Bambaşka" isimli programı sunmuştur. Milliyet Gazetesi'nde röportajlar gerçekleştirerek köşe yazarlığı yapan Defne Samyeli gazete ile 03 Ocak 2015'te yollarını ayırmıştır. Samyeli'nin 4 Temmuz 1994 tarihli "Tek Başına" isimli bir albümü de bulunmaktadır.

2000 yılında rahim ağzı kanserine yakalanan Samyeli, New York'ta ameliyat geçirip nekahati sonrası Türkiye'ye dönmüştür.

Dizileri 2013: Babam Sınıfta Kaldı (Çiğdem) (Fox TV) 2015-2016: Kurtlar Vadisi Pusu (Asya/Zeynep) (Kanal D) 2018: İstanbullu Gelin (Star TV) 2020: Hekimoğlu (Kanal D) 2020-2021: Sol Yanım (Asena) (Star TV)

TV programları 1991-1994: Salı Pazarı (STAR TV) 1992-1993: İyi Günler Türkiye (STAR TV) 1994: Pazar Show (SHOW TV) 1994-1995: Show'da Show (SHOW TV) 1996: Şakalamaca (KANAL D) 1996-1999: Defne Samyeli ile Gecenin İçinden (KANAL D) 1998: Defne Samyeli ile Flaş Haber (KANAL D) 1999-2002: Kanal D Ana Haber Bülteni (KANAL D) 2002: Seçim 2002 (SHOW TV) 2002-2007: Show TV Ana Haber Bülteni (SHOW TV) 2004: Seçim 2004 (SHOW TV) 2006: Vizyon (SHOW TV) 2007: Seçim 2007 (SHOW TV) 2010: Her şey Bambaşka (ATV) 2011: 45 Dakika (A HABER) 2011: Söz Teması (A HABER)

Albümleri ve Şarkıları 1994 - Tek Başına 2015 - Son Arzum (single) 2019 - Ağla Ağla (single)