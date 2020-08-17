Defne Samyeli Sezen Aksu’nun yeni şarkısına ilham oldu

Cem Yılmaz ve Defne Samyeli ilişkisi 2018 yılının Ekim ayında başlamıştı. Acun Ilıcalı’nın O Ses Türkiye Yılbaşı özel çekimlerinde tanışan ikili yeni bir aşka yelken açmıştı. Defne Samyeli-Cem Yılmaz ayrılık haberlerini yalanlayarak ilişkilerine devam etmişti. Her yaptıkları magazin gündemine bomba gibi düşen aşk ihanet iddialarıyla sarsılmıştı. Ayrılık haberlerinin gölgesinde Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya ’nın aşk iddiaları magazin kulislerinde konuşulmaya başlamıştı. Serenay Sarıkaya-Cem Yılmaz aşkının Atina’da belgelenmesinden sonra gözler eski sevgili Defne Samyeli’ye çevrildi. Samyeli basın mensuplarından özür dilerek Cem Yılmaz-Serenay Sarıkaya aşkına “Yaptığınız haberlere sert tepki vermiştim. Yeni gelişmelere baktığımda o haberi işini sağduyulu yapan arkadaşlar yapmış. Hiç konduramadım. Bilmiyordum. Meğer siz haklıymışsınız. Size haksızlık etmişim” yorumunu yapmıştı. Defne Samyeli’nin magazin gündemine bomba gibi düşen ‘konduramadım’ sözü Sezen Aksu’nun yeni şarkısının ismi oldu.

SEZEN AKSU’NUN ‘KONDURUMADIM’ ŞARKISI

Pop müziğin beste fabrikatörü Sezen Aksu aşk şarkılarına bir yenisi daha ekledi. Cem Yılmaz-Serenay Sarıkaya ve Defne Samyeli aşk üçgeninden ilham alan Aksu yeni şarkısına ‘Konduramadım’ ismini verdi.

KONDURAMADIM’IN SÖZLERİ ŞÖYLE:

Daha en başından belliydi zaten

Ben ihtiyaca binaen aşk icat ettim

O kadar inadım ki kendi yalanıma

Beni geç, koca memleketi bile ikna etim

O seni üzer dediler

Karada yüzer dediler

Bütün alametler vardı

Ben konduramadım, konduramadım

Konduramadım, konduramadım, konduramadım

Daha en başından belliydi zaten

Ben ihtiyaca binaen aşk icat ettim

O kadar inandım ki kendi yalanıma

Beni geç, koca memleketi bile ikna etim

Ama, ama, ama dedim

Bir ümit olamaz mı dedim

Kendim dedim, kendim dinledim

Konduramadım, konduramadım

Konduramadım, konduramadım, konduramadım



