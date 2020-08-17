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Defne Samyeli Sezen Aksu’nun yeni şarkısına ilham oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2020 17:50 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz yıl doldizgin bir aşka yelken açan Defne Samyeli ve Cem Yılmaz ilişkisi olaylı bir şekilde bitmişti. Noktalanan ilişkinin ardından Defne Samyeli’nin “konduramadım” sözü magazin gündemine damga vurmuştu. Defne Samyeli’nin açıklaması pop müziğin minik serçesi Sezen Aksu’ya da ilham oldu.

Defne Samyeli Sezen Aksu’nun yeni şarkısına ilham oldu

Cem Yılmaz ve Defne Samyeli ilişkisi 2018 yılının Ekim ayında başlamıştı. Acun Ilıcalı’nın O Ses Türkiye Yılbaşı özel çekimlerinde tanışan ikili yeni bir aşka yelken açmıştı. Defne Samyeli-Cem Yılmaz ayrılık haberlerini yalanlayarak ilişkilerine devam etmişti. Her yaptıkları magazin gündemine bomba gibi düşen aşk ihanet iddialarıyla sarsılmıştı.
Ayrılık haberlerinin gölgesinde Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya’nın aşk iddiaları magazin kulislerinde konuşulmaya başlamıştı. Serenay Sarıkaya-Cem Yılmaz aşkının Atina’da belgelenmesinden sonra gözler eski sevgili Defne Samyeli’ye çevrildi. Samyeli basın mensuplarından özür dilerek Cem Yılmaz-Serenay Sarıkaya aşkına “Yaptığınız haberlere sert tepki vermiştim. Yeni gelişmelere baktığımda o haberi işini sağduyulu yapan arkadaşlar yapmış. Hiç konduramadım. Bilmiyordum. Meğer siz haklıymışsınız. Size haksızlık etmişim” yorumunu yapmıştı. Defne Samyeli’nin magazin gündemine bomba gibi düşen ‘konduramadım’ sözü Sezen Aksu’nun yeni şarkısının ismi oldu.

SEZEN AKSU’NUN ‘KONDURUMADIM’ ŞARKISI

Pop müziğin beste fabrikatörü Sezen Aksu aşk şarkılarına bir yenisi daha ekledi. Cem Yılmaz-Serenay Sarıkaya ve Defne Samyeli aşk üçgeninden ilham alan Aksu yeni şarkısına ‘Konduramadım’ ismini verdi.

KONDURAMADIM’IN SÖZLERİ ŞÖYLE:

Daha en başından belliydi zaten
Ben ihtiyaca binaen aşk icat ettim
O kadar inadım ki kendi yalanıma
Beni geç, koca memleketi bile ikna etim
O seni üzer dediler
Karada yüzer dediler
Bütün alametler vardı
Ben konduramadım, konduramadım
Konduramadım, konduramadım, konduramadım
Daha en başından belliydi zaten
Ben ihtiyaca binaen aşk icat ettim
O kadar inandım ki kendi yalanıma
Beni geç, koca memleketi bile ikna etim
Ama, ama, ama dedim
Bir ümit olamaz mı dedim
Kendim dedim, kendim dinledim
Konduramadım, konduramadım
Konduramadım, konduramadım, konduramadım

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