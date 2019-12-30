Defne Samyeli Sezen Aksu şarkısıyla geliyor

Defne Samyeli, yeni yıla 'Ağla Ağla' şarkısı ile giriyor. Yılın son günlerinde çıkan sözü ve bestesi Sezen Aksu’ya ait şarkısını paylaşmak için aylardır bekleyen Samyeli, "Geçen Mayıs, Ağla Ağla’yı ilk kez dinlediğimde hakikaten de ağlamıştım; ama sevinçten. Beklediğim şarkıydı. Kendimin en iyisini çıkarmak için beklemeye alışkınım. Bazı dinleyiciler yeni yeni duymaya başlasa da, şarkı söylemek aslında ilk aşkım. Beklediğime değdiğine inanıyorum. Aşk aceleye gelmez" dedi.

MÜZİK HER ZAMAN HAYATINDA OLDU

Son birkaç yıldır seçkin eğlence mekanlarında canlı müzik performansıyla dinleyici ile buluşan Samyeli için müzik gerçekten de eski bir sevda niteliği taşıyor. Samyeli, 'Tek Başına' isimli ilk albümünü 1994 yılında Melih Kibar ile çıkardı. Hepimizin bildiği bir ekran yüzü olduğu yılların ardından ise 2014 yılında tekrar 'Son Arzum' cover şarkısıyla asıl yolculuğuna döndü. Daha fazla dinleyici ile buluşmak için stüdyoya giren Samyeli, üretiminin hızlanarak devam edeceğini söylüyor.

DMC etiketiyle çıkan 'Ağla Ağla'nın düzenlemesi ve klibinde ezberin dışındaki isimler dikkat çekiyor. Düzenleme alternatif soundlar’ı tercih edenlerin bildiği henüz 20’lerinin başındaki genç ve yetenekli müzisyen Murat Acar tarafından yapıldı. Klip yönetmenliğini ise, eğlence mekanları sahipliği ile tanıdığımız ve sadece butik ve kendisini heyecanlandıran işler yapan Umut Evirgen üstlendi. Gerek şarkının düzenlemesi, gerek klipteki görüntü dili ile Samyeli’nin neden beklediğini anlamak mümkün.

