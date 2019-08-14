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Defne Samyeli ve Cem Yılmaz ayrıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2019 13:18 | Son Güncelleme

Uzun süredir aşk yaşayan Cem Yılmaz ve Defne Samyeli çiftinden kötü haber geldi. Çiftin ayrılık kararı aldığı iddia edildi.

Defne Samyeli ve Cem Yılmaz ayrıldı

2018'in en sürpriz aşklarından olan Cem Yılmaz ve Defne Samyeli çiftinden hayranlarını üzen haber geldi. Ünlü çiftin 2018'de başlayan büyük aşklarında çıkmaza girdikleri iddia edildi.

AYRILIK KARARI ALDILAR

Kanal D ekranlarında yayınlanan '2. Sayfa' programının sunucuları Müge Dağıstanlı ile Gülşen Yüksel, magazin gündemine bomba gibi düşen iddiada bulundu. İkili, Cem Yılmaz ile Defne Samyeli'nin ayrılık kararı aldığını ve bu kararlarını yakın çevreleriyle paylaştıkları yönünde duyumlar aldıklarını söyledi. Defne Samyeli'nin Cem Yılmaz'ın evinden ayrıldığı da gelen bilgiler arasında.

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"HAYRANLIKLA BAKARDIM"

Cem Yılmaz Defne Samyeli ile yaşadığı 1.5 yıllık ilişkisinişu sözlerle anlatmıştı: Tanışıklığımız 90'lı yıllara dayanıyor. Defne'yi yıllardır uzaktan görür ve hayranlıkla bakardım, ama yakın bir arkadaşlığımız yoktu. Defne şahane bir insan. Çok iyi anlaştığım biriyle çok olgun bir birliktelik yaşıyorum. Muhabbetimiz çok değerli. Bizi kıymetli kılan şey benim onu, onun beni beğenmesi değil. İkimiz birlikteyken kendimizi ne kadar iyi hissettiğimiz.


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defne samyeli Cem Yılmaz

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