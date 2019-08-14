Defne Samyeli ve Cem Yılmaz'dan ayrılık iddialarına yanıt

Bugün 2018'in en sürpriz aşklarından olan Cem Yılmaz ve Defne Samyeli çiftinin ayrıldığı yönünde çıkan haberler magazin gündemine bomba gibi düştü. Ünlü çiftin büyük aşklarında çıkmaza girdikleri iddia edildi ancak işin aslı çok geçmeden ortaya çıktı.

Kanal D ekranlarında yayınlanan '2. Sayfa' programının sunucuları Müge Dağıstanlı ile Gülşen Yüksel, magazin gündemine bomba gibi düşen iddiada bulundu. İkili, Cem Yılmaz ile Defne Samyeli'nin ayrılık kararı aldığını ve bu kararlarını yakın çevreleriyle paylaştıkları yönünde duyumlar aldıklarını söyledi. Anca ünlü çift Instagram'dan yaptıkları paylaşımla çıkan haberleri yalanladı.

'Delirmişler' notuyla video paylaşan Cem Yılmaz - Defne Samyeli çiftinin mutlu halleri dikkat çekti.

