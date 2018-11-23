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Defne Samyeli ve Deren Talu'dan doğum günü pozu!

MAGAZİN HABERLERİ  | 23.11.2018 17:03 | Son Güncelleme

Defne Samyeli Deren Talu'nun yeni yaşında cesur kıyafetiyle dikkat çekti! Samyeli kızının doğum gününü sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşımla kutladı.

Defne Samyeli ve Deren Talu'dan doğum günü pozu!

Cem Yılmaz ile yaşadığı aşkın dışında kızlarıyla da sık sık gündeme gelen Defne Samyeli kızı Deren Talu'nun yeni yaşını Instagram'dan da kutladı.

Kızının doğum gününden paylaşım yapan Samyeli duygularını şöyle ifade etti:

İnanamıyorum 22 yıl olduğuna. Seni ilk kollarıma alışım daha dün gibi. Canım kızım iyi ki doğdun. Her yeni yaşında güzellikler ve neşe içinde hep beraber olmak dileğiyle. Seni çok seviyorum."

22 yaşına basan Deren Talu ise annesinin paylaşımının altına "Ben de seni çok, iyi ki annemsin" yazdı.

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Samyeli'nin paylaştığı fotoğrafın altına beğeni ve yorum yağdı. Anne kızın cesur kıyafet tercihleri de sosyal medyada konu oldu ve beğenildi.

Defne Samyeli'nin o günkü kıyafet tercihini ise Deren Talu'nun yaptığı öğrenildi.

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