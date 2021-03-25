Defne Samyeli’nin şikayetçi olduğu Mustafa Sandal beraat etti

‘Beni Aldatma’ isimli kitabında ilişki yaşadığını iddia ettiği eski manken Defne Samyeli’nin şikayeti üzerine hakkında dava açılan şarkıcı Mustafa Sandal’ın avukatı Samyeli ile Sandal’ın bir arada olduğu 26 yıl önce çekilmiş bir fotoğrafı dosyaya sundu. Samyeli’nin avukatı arkadaş olduklarını söylerken, mahkeme Sandal’ın beraatine karar verdi.

‘Beni Ağlatma’ isimli kitabında ilişki yaşadığını iddia ettiği eski manken Defne Samyeli’nin şikayeti üzerine hakkında ‘hakaret’ suçundan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan şarkıcı Mustafa Sandal’ın yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya Samyeli ile Sandal katılmazken, avukatları hazır bulundu.

“Özel hayatına yapılan bu yakıştırma şeref ve saygınlığına açıkça zarar vermiştir”

Duruşmada beyanda bulunan Samyeli’nin avukatı Ömer Eldem, “Sanık kitapta açık şekilde, müvekkilimle ilişki yaşadığını ifade etmiştir. Özel hayatına yapılan bu yakıştırma, müvekkilimin şeref ve saygınlığına açıkça zarar vermiştir. Sanık, basına verdiği röportajlarda müvekkilimi onore etmek için böyle bir şey yazdığını belirtmişse de böyle bir ifade ile bir kadının nasıl onore olacağını takdire bırakıyoruz. Cezalandırılmasını talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.