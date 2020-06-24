Defne Yaprağı Çayı : Faydaları Nelerdir, Nasıl Hazırlanır?

Defne ağacı, Latincede laurus nobilis olarak geçer. Ağırlıklı olarak Akdeniz, Ege, Marmara ve Karadeniz bölgelerinin kıyı kesimlerinde yetişir. Akdeniz bölgesinin dışındaki bazı defne ağaçları, zehirli olma riski taşır. Bu bakımdan defne yaprağının güvenilir yerlerden alınmasına dikkat edilmelidir. Yaprakları parlak renkli olup, her zaman yeşil kalabilen defne, hoş kokusu sayesinde değişik alanlarda kullanılabilir. Meyvesi önce yeşilken daha sonraları siyah bir renk alıp zeytini anımsatır. Bazı defne ağaçlarının boyu 18 metreye kadar uzayabilir. Yemeklerin sunumlarında da defne yaprağından sıkça faydalanılır. Yemeklerin daha lezzetli olmasını sağlar.
Defne yaprağı, A ve C vitaminleri, folik asit, çinko, antioksidan, kuersetin, kafeik asit ve öjenol bakımından oldukça zengindir. Ayrıca içeriğinde linalol, a-pinen, limonen, metil kavikol, a-terpineol ve neral gibi çok sayıda antiseptik bulunur. Manganez, magnezyum, demir ve kalsiyum içerir.
Defne yaprağı çayı, metabolizmanın daha hızlı çalışmasına yardımcı olarak fazla yağların yakılmasını sağlar. Vücutta bulunan ödemin ve fazla suyun dışarı atılmasında etkilidir. Defne yaprağı çayı genelde tek başına zayıflamayı sağlamaz. Zayıflamaya yardımcı olan diğer bitkilerle harmanlanarak kullanıldığında daha faydalı olur. Hint geleneksel tıbbında hızlı kilo verip zayıflamak için ilk önce başvurulan bitkilerden biridir.
Defne ağacı, yapraklarını dökmediği için her zaman yapraklarının toplanabilmesi mümkün olsa da genelde mayıs ve ekim ayı arasında toplanan defne yaprakları daha etkili olur. Defne ağacı budanıp, dalları tek tek kesilerek yapraklar toplanır.
1. Yaprakların toplandıktan sonra havadar ve gölgelik bir yerde kurutulması sağlanır. Baharat ya da çay yapımı için fırında kurutma şekli de tercih edilebilir. Bu kurutma işleminde bantlı kurutucu, oda tipi kurutucu ve tepsili kurutucu olmak üzere 3 özel fırın çeşidi bulunur.
2. Defne yaprağı, iki şekilde demlenebilir. Büyük bir bardak çay için 3 tane defne yaprağı alınarak su ile birlikte kaynatılır. Kaynadıktan sonra ocağın altı kapatılarak 3-4 dakika boyunca demlenmesi için beklenir. Bir başka yöntem ise suyun önce kaynatılıp daha sonra defne yapraklarının bulunduğu bardağa dökülmesi şeklindedir. Akabinde bardağın ağzı kapatılarak 8-10 dakika kadar bekletilip demlenmesi sağlanır.
3. Çayın tadının sert olması durumunda isteğe bağlı olarak 1 ya da 2 çay kaşığı bal ile tatlandırılabilir.
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