Defne Yaprağı Çayı : Faydaları Nelerdir, Nasıl Hazırlanır?

Defne ağacı, Latincede laurus nobilis olarak geçer. Ağırlıklı olarak Akdeniz, Ege, Marmara ve Karadeniz bölgelerinin kıyı kesimlerinde yetişir. Akdeniz bölgesinin dışındaki bazı defne ağaçları, zehirli olma riski taşır. Bu bakımdan defne yaprağının güvenilir yerlerden alınmasına dikkat edilmelidir. Yaprakları parlak renkli olup, her zaman yeşil kalabilen defne, hoş kokusu sayesinde değişik alanlarda kullanılabilir. Meyvesi önce yeşilken daha sonraları siyah bir renk alıp zeytini anımsatır. Bazı defne ağaçlarının boyu 18 metreye kadar uzayabilir. Yemeklerin sunumlarında da defne yaprağından sıkça faydalanılır. Yemeklerin daha lezzetli olmasını sağlar.

Defne yaprağı, A ve C vitaminleri, folik asit, çinko, antioksidan, kuersetin, kafeik asit ve öjenol bakımından oldukça zengindir. Ayrıca içeriğinde linalol, a-pinen, limonen, metil kavikol, a-terpineol ve neral gibi çok sayıda antiseptik bulunur. Manganez, magnezyum, demir ve kalsiyum içerir.

Defne Yaprağı Çayının Faydaları

İçeriğinde bulunan kafeik asit, kalp sağlığı için önemli bir organik bileşendir. Kötü kolesterolün ortadan kaldırılmasına yardımcı olur.

Defne içerisinde bulunan linalol, stres hormonları seviyesinin düşürülmesinde görev alır.

Defne yaprağında organik bileşikler bulunur. Bunlar midenin yatışmasını sağlayarak bağırsaklarda oluşan iltihaba iyi gelir.

Defnede bulunan enzimler besin alımının kolaylaşmasını sağlar. Aynı zamanda vücutta bulunan zararlı toksinlerin atılmasını kolaylaştırır.

Saç diplerindeki kurumayı önleyerek saçlarda kepek oluşmasını engeller.

Defnede bulunan uçucu yağ, ayrıştırılarak solunumda rahatlamayı sağlar. Bunun için merhemin içine eklenir ve göğüs bölgesine sürülür.

Defne buharı balgam söktürücü niteliktedir. Bronşit, astım gibi üst solunum yolu rahatsızlıklarına iyi gelir.

Defne yaprağı, partenolit denilen fitobesini içerir. Bu besin, eklem ağrılarında ağrıyan bölgeye uygulandığı zaman oradaki tahrişi ve hızlı inflamasyonu engeller.

Defnede bulunan partenolit, kateşin ve linolal vücudu tehlikelerden koruyarak mutasyona uğrama riski taşıyan kanserli hücrelerin önlenmesini sağlar.

Defnenin düzenli tüketilmesi diyabetin kontrol eder, kan şekerini dengeler.

Yaraların çabuk iyileşmesini sağlar.

İdrar söktürür.

Adet ağrılarının hafiflemesine yardımcı olur. Aynı zamanda adet düzensizliklerine iyi gelir.

Kulak ağrısına karşı başvurulabilecek doğal çözümlerden biridir.

Soğuk algınlığında terlemeyi sağlayarak çabuk iyileşmeye yardımcı olur.

Defne Yaprağı Çayı Zayıflatır mı?

Defne yaprağı çayı, metabolizmanın daha hızlı çalışmasına yardımcı olarak fazla yağların yakılmasını sağlar. Vücutta bulunan ödemin ve fazla suyun dışarı atılmasında etkilidir. Defne yaprağı çayı genelde tek başına zayıflamayı sağlamaz. Zayıflamaya yardımcı olan diğer bitkilerle harmanlanarak kullanıldığında daha faydalı olur. Hint geleneksel tıbbında hızlı kilo verip zayıflamak için ilk önce başvurulan bitkilerden biridir.