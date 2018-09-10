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Defne yaprağı orman köylüsüne geçim kapısı oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2018 09:30 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Ortaca ilçesinin kırsal Gökbel Mahallesi'nde toplanan ve kilosu 11 liradan alıcı bulan defne yaprakları, köylünün geçim kaynağı oluyor.

Defne yaprağı orman köylüsüne geçim kapısı oldu

Süleyman İLTER/ORTACA (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Ortaca ilçesinin kırsal Gökbel Mahallesi'nde toplanan ve kilosu 11 liradan alıcı bulan defne yaprakları, köylünün geçim kaynağı oluyor.
İlaç, gıda, kimya, boya ve kozmetik sektöründe kullanılmasının yanı sıra et yemeklerinde, balık konservelerinde, pilavda kullanılan defne yaprağı, Ortaca'ya 11 kilometre mesafedeki 170 hane, 500 nüfuslu kırsal Gökbel Mahallesi'nde köylülerin geçim kaynağı oldu. Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Dalyan ile İztuzu Plajı arasındaki kırsal Gökbel Mahallesi'nde, 3 yılda bir kesimine izin verilen defne yaprağıyla köylüler aile bütçelerine katkı sağlıyor. Köylüler, günün ilk ışıkları ile birlikte defne yaprağı toplamak için çoluk çocuk ormanlık alanlara gidiyor. Dik yamaç ve kayalıklar arasında toplanan defne yapraklarını sırtlarında yola kadar indirip, kamyonet ve traktörlerine yükleyen köylüler, toplama merkezlerine taşıyor. Kilosu 11 liradan alıcı bulan defne yaprakları, firmalar tarafından kurutulup, ayıklandıktan sonra başta Avrupa ülkeleri ve ABD'ye ihraç edilmek üzere İzmir'e gönderiliyor.
Bu yıl defne yaprağı miktarının geçmiş sezonlara göre daha az olduğunu belirten Gökbel Mahallesi Muhtarı Mehmet Aslanpay, "Mahallemizde yaşayanların büyük bölümü geçiminin bir kısmını orman ürünleri olan kekik, adaçayı ve defne yaprağı toplayarak karşılıyor. Bu yıl, defne yaprağı kilosu 11 liradan alıcı buluyor. Bu rakamı duyduğumuzda sevinmiştik. Ancak, normalde bu yıl 25- 30 ton defne yaprağı hasadı beklerken ancak 16 ton toplayabildik" dedi.
Yöredeki turistler de zaman zaman defne yaprağı ayıklamada, köylülere yardımcı oluyor.

FOTOĞRAFLI

Defne yaprağı orman köylüsüne geçim kapısı olduDefne yaprağı orman köylüsüne geçim kapısı olduDefne yaprağı orman köylüsüne geçim kapısı olduDefne yaprağı orman köylüsüne geçim kapısı oldu

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