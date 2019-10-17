HABER

Defnedildiği gün evi yandı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.10.2019 14:31 | Son Güncelleme

Artvin’in Şavşat ilçesinde kalp rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybeden 75 yaşındaki Talat Çelik’in defnedildiği gün Kirazlı köyündeki baba evi yandı.Artvin’in Şavşat ilçesi Kirazlı köyünde meydana gelen yangında 2 ahşap ev, 2 samanlık ve 3 ahır yandı.

Artvin’in Şavşat ilçesinde kalp rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybeden 75 yaşındaki Talat Çelik’in defnedildiği gün Kirazlı köyündeki baba evi yandı.
Artvin’in Şavşat ilçesi Kirazlı köyünde meydana gelen yangında 2 ahşap ev, 2 samanlık ve 3 ahır yandı. Edinilen bilgiye göre, saat 10.00 sıralarında nedeni bilinmeyen bir şekilde Sıtkı ve Talat Çelik kardeşlere ait evde başlayan yangın kısa sürede büyüyerek Osman Çelik’e ait ev ile 2 ve 3 ahıra sıçradı. Yangının can kaybı yaşanmazken, yanan ahırlarda bulunan hayvanların merada olması büyük bir facianın önüne geçti.
Evi yanan Talat Çelik kalp rahatsızlığı nedeniyle önceki gün vefat etmiş, cenazesi bugün öğlen namazının ardından Şavşat Belediyesi mezarlığına defnedildi. Defnedildiği saatlerde evinin yandığını öğrenen ailesi ve yakınları büyük şok yaşadı.
Talat Çelik’in ailesi ve Kirazlı köyü sakinleri haberi alır almaz, yangına müdahale için köylerine döndüler. Ardahan ve Artvin’in ilçelerinden gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Büyük uğraşlar soncu kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları devam ediyor.

Defnedildiği gün evi yandı

Defnedildiği gün evi yandı

Defnedildiği gün evi yandı

Defnedildiği gün evi yandı

Defnedildiği gün evi yandı

Defnedildiği gün evi yandı

Defnedildiği gün evi yandı

Defnedildiği gün evi yandı

Defnedildiği gün evi yandı

Defnedildiği gün evi yandı

Defnedildiği gün evi yandı

Defnedildiği gün evi yandı

Defnedildiği gün evi yandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ahmet Hakan'dan dikkat çeken paylaşım

Ahmet Hakan'dan dikkat çeken paylaşım

Suriye toplantısında büyük gerginlik! Trump çok sinirlendi!

Suriye toplantısında büyük gerginlik! Trump çok sinirlendi!

Dilek İmamoğlu eleştirisi! 'Askerlerimiz...'

Dilek İmamoğlu eleştirisi! 'Askerlerimiz...'

Makyajsız tanınmaz halde!

Makyajsız tanınmaz halde!

MHP'li Semih Yalçın'ın oğlu hayatını kaybetti!

MHP'li Semih Yalçın'ın oğlu hayatını kaybetti!

Türkiye'den ABD Başkanı Trump'ın mektubuna yanıt!

Türkiye'den ABD Başkanı Trump'ın mektubuna yanıt!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Afyonkarahisar’da kadın cesedi bulundu

Afyonkarahisar’da kadın cesedi bulundu

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Facia! Metrelerce yüksekten fırladılar

Facia! Metrelerce yüksekten fırladılar

Ankara’da 'kardeşini camdan aşağı atarak öldürdü' iddiası

Ankara’da 'kardeşini camdan aşağı atarak öldürdü' iddiası

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şule Çet davasında adli tıp uzmanından cinsel saldırı iddiası

Şule Çet davasında adli tıp uzmanından çarpıcı sözler

Freni boşalan TIR'ın şoförü kendisini dışarı atarak kurtuldu

Freni boşalan TIR'ın şoförü kendisini dışarı atarak kurtuldu

Ormandan topladıkları mantarı yiyen 10 kişi, hastanelik oldu

Mantarlı akşam yemeği kabusa döndü!

İstanbul’da Barış Pınarı Harekatı’na destek konvoyu

İstanbul’da Barış Pınarı Harekatı’na destek konvoyu

Beylikdüzü’nde TIR devrildi

Beylikdüzü’nde TIR devrildi

Arazi kavgasında 6 kişiyi öldüren cinayet zanlılarından 1'i yakalandı

Katliam yapmışlardı! 5 ay sonra yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.