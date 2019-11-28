‘Defol Alevi’ Yazısıyla İlgili Tahkikat Genişliyor

İzmir’in Gaziemir ilçesinde Aleviler’in yoğun olarak yaşadığı Yeşil Mahallesi’nde dün bir evin duvarına kırmızı boya ile çarpı işareti yapılıp yanına ‘‘Defol Alevi’’ yazılmasına tepkiler büyüyor. Olaya sessiz kalmayanların sosyal medyada açtığı #Aleviyim ve #DefolAlevi etiketleri ‘trending topic’ oldu. Tartışmalara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. ‘‘Ülkemizi parçalamak için bazı evlerin kapılarına bazı işaretler konuyor’’ Bugün Ankara’da düzenlenen Din Şurası’nda konuşan Erdoğan, bu provokasyonu yapanların hedefinin Türkiye’yi parçalamak olduğunu söyleyerek bu tarz girişimlere karşı uyanık olma çağrısı yaptı. Cumhurbaşkanı, “Bazı evlerin kapılarına bazı işaretler konuyor. Ülkemizi parçalamak için. Açık ve net söylüyorum, böyle bir sorunumuz yok. Bu kapılara bu işaretleri koyanların üzerinde tüm güvenlik teşkilatlarımız çalışmaktadır. Bunlar yakalandığı zaman da hesabı sorulacaktır. Milli bünyemize mugayir projelerle insanlarımızın arasına nifak tohumları ekilmesine rıza gösteremeyiz.. Bunları Çorum'da Maraş'ta yaşadık. Bu tarz girişimlere karşı hepimiz uyanık olmalıyız’’ diye konuştu.

İzmir Valisi: ‘‘Emniyetimiz, yazının herhangi bir mezhepsel bir durum sebebiyle olmadığını değerlendirmektedir’’ Cumhurbaşkanı’nın bu sözleri İzmir Valisi Erol Ayyıldız’ın yapmış olduğu açıklamalardan farklılık gösteriyor. Zira olayın kamuoyunda duyulmasının ardından bir açıklama yapan Vali Ayyıldız, ‘‘Emniyetimizin yaptığı çalışmada yazının herhangi bir mezhepsel bir durum sebebiyle olmadığı, kavga nedeniyle asayiş olayına dayandığı değerlendirilmektedir. Konuyla ilgili idari ve adli tahkikat devam etmektedir” dedi. Soylu: ‘‘Bu kişi bulunacak ve bedelini ödeyecek’’ İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da toplumsal huzurun bozulmasına izin vermeyeceklerini söyledi. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün İzmir’in Balçova ilçesinde düzenlediği ‘‘Göç, Güvenlik ve Sosyal Uyum Bölgesel Üst Düzey Çalıştayları Ege Bölgesi Toplantısı’’ sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Soylu, ‘‘İzmir’de bir evin işaretlendiğini öğrendik. O eve yapılan işareti kendi evime yapılmış olarak gördüm. Bizim arkadaşlarımız bu kişiyi bulacak. Biz İçişleri Bakanlığı olarak bizzat tarafız. Bu kişi bulunacak ve bedelini ödeyecek. Benim bakanlığım döneminde bu tür olaylar çok az yaşandı ama hiçbiri faali meçhul olarak kalmadı. Milletin huzurunu bozmaya kimsenin hakkı yok" dedi.

Evi işaretlenen Şenal, Gaziemir Belediye Başkan Yardımcısı’ndan şüpheleniyor Evi işaretlenen Bayram Şenal ise olayın Gaziemir Belediye Başkan Yardımcısı’yla yaşanan tartışmadan sonra meydana gelmiş olmasının kendisinde şüphe yarattığını ifade etti. Ağırlıklı olarak Aleviler ve onların sorunlarıyla ilgili yayın yapan PİRHA’ya konuşan Şenal, “Polis geldi, resimleri çekti. Önce dediler ki ‘Sarhoşların işidir’. Sonra oğlum derneği arayınca ‘Bir yeri aradınız mı, kimseye haber verdiniz mi? Haber vermeyin’ dediler. Ondan sonra bizi karakola götürdüler. İfade verdik, çıktık. Belediye başkan yardımcısı daha önce ‘Elimde olsa hepinizin evlerini yıktırırız’ demişti. İkinci dönemde de 10-15 kişiyle oğlum ve benim üzerime saldırdılar, bizi darp ettiler. Rapor da var, karakoldan tutanağımız da var. Tek şüphelendiğim kişi o. Ondan başka da şüphelendiğim kişi yok. Belediyeyle tartışmamızdan sonra bu olay oldu’’ dedi. Gaziemir Belediyesi: ‘‘Olayla ilgimiz yok, provokasyon yapılmak isteniyor’’ VOA Türkçe’nin elde ettiği bilgilere göre, Şenal’ın suçladığı isim, Gaziemir Belediye Başkan Yardımcısı Necati Kırmaz.