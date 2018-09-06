“Defolması” istenen Yusuf…

Bu yazıyı sosyal medyadan bulup okuduğunuza göre hafta başında da Twitter’da Türkiye’de "Trending Topic (TT)” olan #SuriyelilerDefolsun etiketini görmüşsünüzdür. Saatlerce birinci sırada kalan bu etiketi gördüğümde derin bir kedere kapıldım. Suriyelilerin “defedilmesini” isteyen bu kampanyanın nasıl başladığını anlamaya çalıştım, ama nedensellik ortaya koyan bir cevap bulamadım. Aradım, taradım, sadece bu etiket TT olmadan saatler önce #SuriyelilerTürkiyeye etiketinin TT listesine girdiğini fark ettim. Bu etiket altında İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ’ın Öncüpınar Sınır Kapısı’nda yaptığı “Bayramlaşmaya giden Suriyeliler Türkiye’ye geri alınmasın” açıklaması vardı. “Defetme” konulu paylaşımlar ise bundan iki saat sonra TT'de bir numara oldu. Akademisyen Akın Ünver’e başvurdum. Ünver, “Şimdilik emin olduğumuz iki şey var” dedi: “Birincisi, bu bot destekli bir kampanya. İkincisi, organik etkileşim, yani gerçek kişilere ait hesapların da katılımı söz konusu. Ancak bu organik katılım bot desteğinin dokuzda biri civarında. 98 bin 415 organik etkileşime karşı, 892 bin 594 bot etkileşimi var.”

O halde soru şu: Bu bot hesapları, mülteci ve yabancı düşmanı kampanya için kim devreye soktu? Bunun cevabını henüz bilmiyoruz. Kampanyaya heyecanla dahil olan gerçek kişileri ise gayet iyi tanıyoruz. Etrafınızda, WhatsApp gruplarında ya da Facebook sayfalarında, “markette alışveriş yapan Suriyelilerin torbalarını nasıl doldurduğu, hastanede bedava tedavi oldukları, devletten maaş aldıkları, Mehmetçik Suriye’de onlar için savaşırken, onların parklarda, tatil beldelerinde nasıl keyif çattığı” gibi hikayeleri paylaşanları hatırlayın. Hepsini siyasi görüşünden ve oy verdiği partiden bağımsız olarak bir araya getiren milli mutabakat konularından biri Suriyeli mülteciler işte. Suriyeli Yusuf On iki yaşındaki Yusuf da o Suriyelilerden biri. Halepli. Anne, baba ve sekiz çocuk İzmir Kadifekale’de 500 liraya tuttukları evde kalıyorlar. Baba inşaatlarda çalışıyor. Bazen çocuklarla beraber plastik ve karton topluyor. Çocuklardan lokantada çalışan da var. Yusuf? O sokakta davul, daha doğrusu trampet çalıyor. Trampet dediğim, ters çevirdiği bir plastik mayonez kovası. Elinde bagetleri var. Onunla seçim nabzını tutmak için gittiğim İzmir’de karşılaşıyorum. Alsancak’ta duyduğum inanılmaz netlikte, harika nüanslı ritimler beni ona götürüyor. Karşımda zehir gibi bir küçük trampetçi buluyorum. Güneşin altında, neredeyse hiç ara vermeden çalıyor. Önünden ayrılamıyorum. Sonra henüz kapalı olan birahanelerden birinin yüksek taburesine tüneyip konuşmaya başlıyoruz. Bana ismini yazıyor Arapça. Ben de ismimi Arapça yazabiliyorum. Adımı Arap harfleriyle okumak hoşuna gidiyor.

Yusuf hızlı okuyamıyor. Gayretle, sokakta öğrendiği Türkçesi ile “Okula başlamıştım, ama ikinci sınıftayken savaş çıktı” diyor. Okul yarım kalmış. Kuzeni Hüseyin 15 yaşındayken hava bombardımanında hayatını kaybetmiş. Babasıyla arabada giderken tepelerine bomba düşmüş. Beş yıl olmuş onu kaybedeli. Başka bir kuzeni de “silahla vurulmuş”. Önceleri patlamalardan korkuyormuş. Sonra alışmış. Yani korkuyormuş yine de, ama ilk başlardaki gibi değil. “Sizin ev de yıkıldı mı?” diye soruyorum, “Yok, az yıkıldı” diyor. Halep’te biraz daha kaldıktan sonra, anne babası artık dayanamamış. Afrin’den Türkiye’ye yürüyerek geçmişler. Önce sınırın yakınlarında vakit geçirmişler. İstanbul’da ancak 1 hafta dayanabilmişler. Sonra İzmir’e yerleşmişler. Bir gün Alsancak’ta dolaşırken bateri çalan bir sokak müzisyenine rastlamış Yusuf. Onu çok dikkatli izlemiş. Sonra o abi ona baget tutmayı öğretmiş. Yusuf hiç müzik dinlemezmiş. Abiler bu yüzden yeteneğine şaşırmışlar. Bir haftada kapmış hadiseyi. “Yapabiliyorum” demiş Yusuf, sevinmiş. Sonra abisinin çalıştığı lokantadan aldığı yoğurt ve mayonez kovalarını ters çevirip sokakta çalmaya başlamış. “Sabah 11’de geliyorum, akşam 8’de eve gidiyorum” diyor. Günde 40 ila 50 lira arasında para kazanıyor. Okul? Yeniden kayıt olmuş. Bana okula gitme sözü veriyor.