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Değer Otizm Derneği yararına “Değer’e Değer Katanlar” özel konseri

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.12.2019 22:36 | Son Güncelleme

Çeşitli sivil toplum kuruluşları yararına farkındalık yaratma amaçlı düzenledikleri konserlerle sık sık bir araya gelen Değer Gönüllüleri, bu yıl Özcan Deniz’in de katılımıyla bir kez daha buluşuyor. Değer Gönüllüleri tarafından Değer Otizm Derneği’ne katkı sağlama amacıyla düzenlenen “Değer’e Değer Katanlar” konseri, İDAŞ’ın ana sponsorluğunda 7 Aralık Cumartesi günü Grand Pera ev gerçekleşecek.

Değer Otizm Derneği yararına “Değer’e Değer Katanlar” özel konseri

İDAŞ ana sponsorluğunu üstlendiği “Değere Değer Katanlar” konserine, 7 Aralık Cumartesi günü Grand Pera ev sahipliği yapacak.

İDAŞ marka yüzü Özcan Deniz’in de Değer Gönüllüleri’ni yalnız bırakmayacağı konserde Birgül Mutlubaş ve Murat Beyaztaş Türk musikisinin en güzel şarkılarını seslendirecek. Sunuculuğunu Makbule Demirkan’ın yapacağı konserden elde edilecek gelir, Değer Otizm Derneği’ne bağışlanacak.

2014 yılında Şule Gökırmak tarafından kurulan Değer Otizm Derneği, otizmli bireyleri özel eğitim süreçleriyle topluma kazandırmayı hedefliyor. Gönüllü bireylerin ve ailelerin buluştuğu, “hayata değer katmak” mottosu ile faaliyetlerini sürdüren Değer Otizm Derneği’nin İstanbul Kartal’da 200 kişilik kapasiteli, haftada 6 gün aktif uygulama merkezi bulunuyor. Annelerin, öğretmenlerin ve hayırseverlerin desteği ile birçok etkinlik ve atölye düzenleyerek farkındalık yaratan derneğin aynı zamanda Van’da da şubesi bulunuyor.


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Anahtar Kelimeler:
İDAŞ Değere Değer Katanlar

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