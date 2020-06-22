Değeri 5 milyon TL! Villayı kaçak elektronik sigara likiti üretmek için düzenlemişler

İzmir Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çamlı Mahallesi yakınlarındaki üç katlı bir villada kaçak elektronik sigara satışı ve bunlara ait malzemelerin imalatının yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Önceden belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, evin içinde yüklü miktarda elektronik sigara ve bunlara ait likitler, likit yapımında kullanılan yaklaşık 1 ton hammadde, boş şişeler ve etiket ele geçirdi.

Ele geçirilen malzemelerin piyasa değerinin yaklaşık 5 milyon TL olduğu öğrenilirken, şüphelilerin imalathaneye çevirdikleri villaya ayda 2 bin 500 TL ödedikleri öğrenildi. Olayla ilgili olarak M.T., S.Ö. ve M.C.B. şüpheli gözaltına alındı.

VİLLAYI RAFLARLA DÖŞEMİŞLER

Kaçakçılık şüphelilerinin, elektronik sigaralar, likitler, hammaddeler, etiketler ve boş şişeler ile hazır hale gelen kaçak ürünler için evin içine özel raflar döşediği gözlenirken, villanın mağazayı andıran görüntüsü polisleri bile şaşırttı. (DHA)



