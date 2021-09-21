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Değeri dudak uçuklatan yüzük operasyonla ele geçirildi

21.09.2021 16:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da tarihi eser kaçaklığı yapanlara geniş çaplı operasyon düzenlendi. Operasyon sonucunda değeri 1,5 milyon dolar olan yakut yüzük ele geçirildi.

Değeri dudak uçuklatan yüzük operasyonla ele geçirildi

Muğla’nın Menteşe ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen tarihi eser operasyonunda Roma dönemine ait iddiaya göre değeri 1,5 milyon dolar olan aslan motifli yakut yüzük ele geçirildi.

ALICI ARARKEN YAKALANDILAR

Edinilen bilgiye göre, Muğla’nın Menteşe ilçesi Bayır Mahallesi’nde T.B. ve İ.A. isimli iki şahsın ellerinde bulunan tarihi eser parçalarını satmak için alıcı aradıkları bilgisinin alınması üzerine jandarma ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda, şahısların üzerinde Roma dönemine ait ve değerinin 1 milyon 500 bin dolar olduğu değerlendirilen 1 adet aslan motifli yakut yüzük, 3 adet sikke ele geçirildi. Olayla ilgili T.B. ve İ.A. isimli şahıslar gözaltına alındı. (İHA)

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Muğla
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