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Değeri düşük altın operasyonu

08.02.2021 10:58 | Son Güncelleme:
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Malatya’da polis, piyasaya ayarı düşük ve sahte altın sürdüğü iddia edilen bir kişiyi gözaltına alınırken, operasyonda 12 adet değeri düşük tam altın, 25 bin 10 TL ve bin 323 Ukrayna Grivnası ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, Malatya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından, bir şahsın Adıyaman’da değeri düşük sahte altın piyasaya sürdüğü ve Malatya’ya gelebileceği bilgisi alındı.

Malatya’da polis, piyasaya ayarı düşük ve sahte altın sürdüğü iddia edilen bir kişiyi gözaltına alınırken, operasyonda 12 adet değeri düşük tam altın, 25 bin 10 TL ve bin 323 Ukrayna Grivnası ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Malatya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından, bir şahsın Adıyaman’da değeri düşük sahte altın piyasaya sürdüğü ve Malatya’ya gelebileceği bilgisi alındı. Bunun üzerine şüpheli V. A. Söğütlü Camii civarında yakalandı. Şahsın üzerinden 8 adet değeri düşük tam altın, aracından ise 25 bin 10 TL ve bin 323 Ukrayna Grivnası çıktı. Ayrıca bir işyerine 4 adet değeri düşük tam altını 11 bin TL karşılığında sattığı tespit edildi. Toplam 12 adet değeri düşük tam altın, 25 bin 10 TL ve bin 323 Ukrayna Grivnası muhafaza altına alındı.
Şüpheli şahıs, mevcutlu olarak çıkartıldığı adli makamlarca serbest bırakıldı. Şahıs Adıyaman’da karışmış olduğu olaydan dolayı Adıyaman ekiplerine teslim edildi.

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